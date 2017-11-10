Госдеп отреагировал на предложение Совфеда вернуть базы на Кубу и во Вьетнам

Вашингтон, 10 ноября. Официальный представитель Госдепа США Хезер Науэрт «не удивлена» предложением российских сенаторов вернуть военные базы на Кубу и во Вьетнам.

«Я впервые слышу об этом от вас. Это бы меня не удивило, это мое собственное мнение… Я не буду спекулировать», — ответила она на соответствующий вопрос журналиста в ходе брифинга.

На прошлой неделе глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев заявил, что размещение военной базы на Кубе отвечает интересам безопасности в условиях растущей агрессии со стороны США. Бондарев также напомнил, что до 2002 года военное присутствие РФ «в самом американском подбрюшье» помогало сдерживать Вашингтон, передает агентство РИА Новости.

Глава оборонного комитета Совфеда уверен, что России необходимо подумать о возвращении своего ВМФ во Вьетнам. Впоследствии первый замглавы оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич поддержал предложение Бондарева.