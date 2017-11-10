Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Автомобиль врезался в группу людей возле лицея на юге Франции
Политика
Госдеп отреагировал на предложение Совфеда вернуть базы на Кубу и во Вьетнам
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Госдеп отреагировал на предложение Совфеда вернуть базы на Кубу и во Вьетнам

    18:05  10 Ноября 2017
    695

    Госдеп отреагировал на предложение Совфеда вернуть базы на Кубу и во Вьетнам

    Вашингтон, 10 ноября. Официальный представитель Госдепа США Хезер Науэрт «не удивлена» предложением российских сенаторов вернуть военные базы на Кубу и во Вьетнам.

    «Я впервые слышу об этом от вас. Это бы меня не удивило, это мое собственное мнение… Я не буду спекулировать», — ответила она на соответствующий вопрос журналиста в ходе брифинга.

    На прошлой неделе глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев заявил, что размещение военной базы на Кубе отвечает интересам безопасности в условиях растущей агрессии со стороны США. Бондарев также напомнил, что до 2002 года военное присутствие РФ «в самом американском подбрюшье» помогало сдерживать Вашингтон, передает агентство РИА Новости.

    Глава оборонного комитета Совфеда уверен, что России необходимо подумать о возвращении своего ВМФ во Вьетнам. Впоследствии первый замглавы оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич поддержал предложение Бондарева.

    Автор: Дима Оленин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #сша #куба #военная база
    Читайте самые последние новости в нашей группе в ОК
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Задержан сын хозяйки квартиры, с которой началось обрушение дома в Ижевске

        Задержан сын хозяйки квартиры, с которой началось обрушение дома в Ижевске

        17:52   10 Ноября 2017
        690
        Путин: Россия и Китай будут искать новые направления для сотрудничества

        Путин: Россия и Китай будут искать новые направления для сотрудничества

        16:22   10 Ноября 2017
        635
        Продюсер Максим Забелин подтвердил смерть Михаила Задорнова

        Продюсер Максим Забелин подтвердил смерть Михаила Задорнова

        10:51   10 Ноября 2017
        7513
        ФАН публикует список жертв обрушения дома в Ижевске

        ФАН публикует список жертв обрушения дома в Ижевске

        9:32   10 Ноября 2017
        38126