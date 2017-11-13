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Сирия: российские военные в провинции Хомс провели гуманитарную акцию
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    Сирия: российские военные в провинции Хомс провели гуманитарную акцию

    10:06  13 Ноября 2017
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    Сирия: российские военные в провинции Хомс провели гуманитарную акцию

    Хомс, 13 ноября. Российские военнослужащие доставили в населенный пункт Шараклия провинции Хомс крупную партию гуманитарной помощи.

    Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии практически ежедневно проводят гуманитарные акции в различных провинциях САР. В населенный пункт Шараклия провинции Хомс было доставлено 500 продуктовых наборов для мирного населения. Общий вес гуманитарного груза составил 1,7 тонны.

    Российские военные врачи оказали медицинскую помощь 38 гражданским лицам. Больше за помощью горожанам обращаться не к кому. Единственный медицинский пункт был уничтожен террористами в ноябре 2016 года. В данный момент местная администрация при поддержке российских военных ведет работы по восстановлению медицинского учреждения.

    Сирия: российские военные в провинции Хомс провели гуманитарную акцию

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #гумпомощь #хомс #шараклия
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