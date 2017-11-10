Главные новости 10 ноября

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий пятницы, 10 ноября.

Установлены личности пятерых из шести погибших при обрушении жилого дома в Ижевске. ФАН публикует список жертв обрушения дома в Ижевске.

Скончался писатель и сатирик Михаила Задорнова. Друг артиста уточнил, что все решения о прощании с артистом и его похоронах позднее примет его семья. Продюсер Максим Забелин подтвердил смерть Михаила Задорнова

Стало известно, какой была последняя воля российского писателя и сатирика Михаила Задорнова. Незадолго до смерти он заявил, что хочет быть похоронен в одной могиле со своим отцом в Латвии. Стала известна последняя воля Задорнова.

Неоперабельную опухоль головного мозга у Михаила Задорнова обнаружили совершенно случайно. Проведенные анализы показали, что опухоль относится к тому же типу, что была у Жанны Фриске. Задорнов боролся с опухолью того же типа, что и Фриске — СМИ.

Соединенные Штаты Америки собираются предложить России план по размещению в Донбассе 20 тысяч иностранных миротворцев. Об этом со ссылкой на источники в Белом доме и дипломатических кругах сообщает американское издание The Wall Street Journal. Басурин отреагировал на сообщение WSJ об отправке 20 тысяч миротворцев в Донбасс.

Научные сотрудники обсерватории NASA зафиксировали редкую плазменную бурю на Солнце. Обсерватория NASA зафиксировала необычную плазменную бурю на Солнце.

Член украинской группировки «Братство Дмитрия Корчинского» (запрещена в РФ) Алексей Середюк предложил начать открыто угрожать Польше созданием коридора для российских танков. Украинские националисты угрожают Польше открытием коридора для российских танков.