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Война подождет: защитники Зайцево получили письма от детей
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    Война подождет: защитники Зайцево получили письма от детей

    18:13  10 Ноября 2017
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    Война подождет: защитники Зайцево получили письма от детей

    Военнослужащие Вооруженных сил Донецкой народной республики, защищающие передовые позиции в поселке Зайцево, получили письма от воспитанников детского дома семейного типа Ковалевых. Корреспонденты Федерального агентства новостей смогли присутствовать при этом трогательном событии.

    Вот уже два года поселок Зайцево остается одним из самых напряженных участков фронта в республике. Каждый день там происходят провокации, как против военнослужащих, так и против мирного населения.

    Защитники Зайцево получили письма от детей

    По мере приближения к позиции «школа» улицы поселка становятся абсолютно пустыми: почти на всех заборах и воротах домов видны рваные следы попадания осколков. В стенах домов встречаются проломы — это попадания артиллерийских снарядов. Последние 100 метров от узкой улочки поселка до школы приходится преодолевать бегом по открытой местности, потому что украинские позиции находятся на близком расстоянии, и нередко оттуда открывают огонь по людям и автомобилям. Забежав в здание школы можно немного перевести дух.

    Здесь уже можно не бояться огня стрелкового оружия, гранатометов и легких минометов. Именно там мы встречаем отдыхающих солдат, уставших после очередной напряженной ночи караула. Письма раскладываются на обеденном столе, автоматы откладываются в сторону, и начинается подробное изучение детских посланий.

    Защитники Зайцево получили письма от детей

    У многих присутствующих и у самих есть дети, ровесники тех, кто писал письма и рисовал рисунки. А некоторые из военных еще даже и не задумывались о том, чтобы обзавестись домом и семьями, и представляют скорее, что получили посылки от своих младших братьев или сестер. Всеобщее внимание привлекает рисунок с зайцем, персонажем одного из известных мультфильмов.

    Именно заяц, по созвучию с названием поселка является неофициальным символом тех, кто обороняет Зайцево. Среди молодых, но уже отличившихся военнослужащих, быстро выбирают того, кто в качестве особого «поощрения» получает именно этот рисунок.

    Защитники Зайцево получили письма от детей

    Маленькая пауза в реальности войны подходит к концу, журналисты под прикрытием тумана готовятся к отъезду, а солдаты начинают готовиться к наступлению темноты, ведь здесь очень редко бывают спокойные вечера и ночи...

     

    Автор: Андрей Тюнников
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #днр #всу #донбасс #лнр #донецк #новороссия #луганск #зайцево
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