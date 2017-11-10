Путин «дал пять» президенту Перу на фотоссессии саммита АТЭС во Вьетнаме

Дананг, 10 ноября. Президент России Владимир Путин «дал пять» президенту Перу Пабло Кучински на официальной фотосессии на саммите АТЭС в Дананге (Вьетнам).

Необычный для официальной встречи дружеский жест был запечатлен на видео. На кадрах ролика видно, как Кучински, проходя мимо Путина, поднял ладонь, чтобы обменяться молодежным приветствием. Российский лидер не упустил такой возможности и дал пять,хлопнув по ладони коллеги. Фотосессия проходила в отеле Sheraton, где собрались лидеры стран-участниц саммита, незадолго до официального ужина.

Отметим также, что Путин обменялся рукопожатием с президентом США. В последний раз лидеры двух стран встречались на саммите «Большой двадцатки», который проходил в начале июля в Гамбурге.

Ранее сообщалось, что официально встреча Путина и Трампа на полях саммита АТЭС не была согласована, однако в Кремле не исключают, что политики все же могут обменяться мнениями в кулуарах.

«Дай пять!»: Путин и Трамп поздоровались во время церемонии фотографирования pic.twitter.com/g1kuXndz3y — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) November 10, 2017

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