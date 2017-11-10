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В Госдуме ответили на заявление Собчак по допингу и Мутко
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    В Госдуме ответили на заявление Собчак по допингу и Мутко

    18:11  10 Ноября 2017
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    На Россию идет прессинг: в Госдуме прокомментировали заявление Собчак по допингу и Мутко

    Телеведущая Ксения Собчак, заявившая о своем намерении баллотироваться на выборах президента в 2018 году, призвала Международный олимпийский комитет (МОК) не ассоциировать Россию с бывшим министром спорта Виталием Мутко и другими спортивными функционерами, из-за которых, по ее мнению, вокруг нашей страны разразился допинговый скандал. Собчак потребовала, чтобы в связи с этим Мутко немедленно ушел в отставку. Знаменитый биатлонист, депутат Госдумы Сергей Чепиков считает, что заявления Собчак всерьез никто не рассматривает.

    «Россия — не Мутко, — говорит Ксения Собчак в видеоролике, опубликованном на ее предвыборном сайте в пятницу. — Россия — это двукратная чемпионка мира Женя Медведева, которая должна и может сейчас взять олимпийское золото. Россия — это Ира Авакумова, Россия — это Антон Шипулин, у которого есть право на его, возможно, последнюю олимпийскую медаль. Россия — это Миша Коляда, Саша Касьянов, это наши хоккеисты, все наши спортсмены. Вот они — и есть Россия».

    В видеоролике Собчак утверждает, что МОК намерен лишить российских спортсменов права участвовать в зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане под национальным флагом. Причина этому, как заявляет телеведущая, кроется в действиях российских чиновников, которые якобы заставляли спортсменов употреблять допинг.

    МОК намерен лишить российских спортсменов права участвовать в зимних Олимпийских играх

    Заявление Ксении Собчак Федеральному агентству новостей прокомментировал биатлонист, двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы VII созыва Сергей Чепиков.

    «Я не знаю, кто всерьез воспринимает Ксению Анатольевну и ее предвыборные заявления», — заявил Чепиков корреспонденту ФАН.

    Прославленный биатлонист отметил, что следит за происходящим, и, по его словам, у всех здравомыслящих людей вызывает недоумение тот факт, что о царапинах на пробирках с допинг-пробами российских спортсменов, которые якобы свидетельствуют об их подмене, заговорили спустя три с половиной года, а не сразу, как только эти пробы были получены.

    «Это дает основания полагать, что мы имеем дело со спланированной политической акцией, цель которой — как можно больнее ударить по России и ее лидеру накануне Олимпиады и выборов. На Россию идет прессинг по всем направлениям, и спорт — одно из них», — считает Чепиков.

    Агент фигуристки Евгении Медведевой попросил не вмешивать двукратную чемпионку мира в игры Собчак.

    «Евгения в данный момент выступает на гран-при в Японии. Нам не до этого», — сказал агент фигуристки.

    Автор: Елизавета Садкова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #мутко #собчак #чепиков
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