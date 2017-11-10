В Госдуме ответили на заявление Собчак по допингу и Мутко

Телеведущая Ксения Собчак, заявившая о своем намерении баллотироваться на выборах президента в 2018 году, призвала Международный олимпийский комитет (МОК) не ассоциировать Россию с бывшим министром спорта Виталием Мутко и другими спортивными функционерами, из-за которых, по ее мнению, вокруг нашей страны разразился допинговый скандал. Собчак потребовала, чтобы в связи с этим Мутко немедленно ушел в отставку. Знаменитый биатлонист, депутат Госдумы Сергей Чепиков считает, что заявления Собчак всерьез никто не рассматривает.

«Россия — не Мутко, — говорит Ксения Собчак в видеоролике, опубликованном на ее предвыборном сайте в пятницу. — Россия — это двукратная чемпионка мира Женя Медведева, которая должна и может сейчас взять олимпийское золото. Россия — это Ира Авакумова, Россия — это Антон Шипулин, у которого есть право на его, возможно, последнюю олимпийскую медаль. Россия — это Миша Коляда, Саша Касьянов, это наши хоккеисты, все наши спортсмены. Вот они — и есть Россия».

В видеоролике Собчак утверждает, что МОК намерен лишить российских спортсменов права участвовать в зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане под национальным флагом. Причина этому, как заявляет телеведущая, кроется в действиях российских чиновников, которые якобы заставляли спортсменов употреблять допинг.

Заявление Ксении Собчак Федеральному агентству новостей прокомментировал биатлонист, двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы VII созыва Сергей Чепиков.

«Я не знаю, кто всерьез воспринимает Ксению Анатольевну и ее предвыборные заявления», — заявил Чепиков корреспонденту ФАН.

Прославленный биатлонист отметил, что следит за происходящим, и, по его словам, у всех здравомыслящих людей вызывает недоумение тот факт, что о царапинах на пробирках с допинг-пробами российских спортсменов, которые якобы свидетельствуют об их подмене, заговорили спустя три с половиной года, а не сразу, как только эти пробы были получены.

«Это дает основания полагать, что мы имеем дело со спланированной политической акцией, цель которой — как можно больнее ударить по России и ее лидеру накануне Олимпиады и выборов. На Россию идет прессинг по всем направлениям, и спорт — одно из них», — считает Чепиков.

Агент фигуристки Евгении Медведевой попросил не вмешивать двукратную чемпионку мира в игры Собчак.