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Дейр-эз-Зор: сирийские военные ищут в Абу-Кемале главаря ИГ аль-Багдади
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    Дейр-эз-Зор: сирийские военные ищут в Абу-Кемале главаря ИГ аль-Багдади

    17:55  10 Ноября 2017
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    Дейр-эз-Зор: сирийские военные ищут в Абу-Кемале главаря ИГ аль-Багдади

    Абу-Кемаль, 10 ноября. Правительственные войска ведут поиск главаря «Исламского государства»1 в Абу-Кемале.

    Местные источники в Абу-Кемале сообщили, что военнослужащие Сирийской арабской армии и их союзники в настоящий момент заняты разминирование улиц и домов в зачищенном от террористов городе Абу-Кемаль. Попутно военнослужащие обыскивают каждый дом населенного пункта.

    Ранее была получена информация, что в момент штурма Абу-Кемаля в городе находился главарь террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) Абу Бакр аль-Багдади. Информация о присутствии «халифа» ИГИЛ1 пока не получила подтверждения, но поиски, тем не менее, продолжаются.

    Дейр-эз-Зор: сирийские военные ищут в Абу-Кемале главаря ИГ аль-Багдади

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #иг #игил #абу бакр аль-багдади #абу-кемаль
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