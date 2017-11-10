Дейр-эз-Зор: сирийские военные ищут в Абу-Кемале главаря ИГ аль-Багдади

Абу-Кемаль, 10 ноября. Правительственные войска ведут поиск главаря «Исламского государства»1 в Абу-Кемале.

Местные источники в Абу-Кемале сообщили, что военнослужащие Сирийской арабской армии и их союзники в настоящий момент заняты разминирование улиц и домов в зачищенном от террористов городе Абу-Кемаль. Попутно военнослужащие обыскивают каждый дом населенного пункта.

Ранее была получена информация, что в момент штурма Абу-Кемаля в городе находился главарь террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) Абу Бакр аль-Багдади. Информация о присутствии «халифа» ИГИЛ1 пока не получила подтверждения, но поиски, тем не менее, продолжаются.

1 Организация запрещена на территории РФ.