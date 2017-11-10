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Министры обороны США и Британии обсудили «растущую самоуверенность Кремля»
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    Министры обороны США и Британии обсудили «растущую самоуверенность Кремля»

    18:09  10 Ноября 2017
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    Министры обороны США и Британии обсудили «растущую самоуверенность Кремля»

    Лондон, 10 ноября. Британский министр обороны Гэвин Уильямсон и глава Пентагона Джеймс Мэттис провели встречу, темой которой стала «растущая самоуверенность» России.

    «Они обсудили растущую самоуверенность Кремля, и Британия стоит рядом со своими партнерами из США и НАТО, руководя усиленной передовой группой в Эстонии и предоставляя военнослужащих для передовой группы под руководством США в Польше», — говорится в сообщении пресс-службы британского военного ведомства.

    По словам Уильямсона, Великобритания в течение века была ближайшим союзником Америки — от «военных действий в траншеях Великой войны до противостояния российской агрессии и борьбы с «Исламским государством»1, передает RT.

    Ранее депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов предложил разорвать дипломатические отношения с США, а также закрыть небо для полетов самолетов на фоне напряженности в отношениях двух стран. 

    «Исламское государство» (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена. 

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сша #великобритания
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