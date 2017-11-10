Задержан сын хозяйки квартиры, с которой началось обрушение дома в Ижевске

Москва, 10 ноября. Полицейские задержали сына хозяйки квартиры многоэтажного дома в Ижевске, в которой произошел хлопок газа. Как стало известно ФАН, в настоящее время 28-летний безработный мужчина находится на допросе.

Задержанный проживал вместе с матерью в квартире, где находился эпицентр разрушения. Вопрос о процессуальном статусе задержанного будет решен после допроса.

Главной версией произошедшего по-прежнему остается человеческий фактор — утечка газа могла произойти через плиту в одной из квартир.

Жертвами обрушения части девятиэтажного дома в Ижевске, произошедшего 9 ноября, стали шесть человек, в том числе двое детей.

Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что суббота и воскресенье в регионе будут днями траура после обрушения подъезда жилого девятиэтажного дома