Киев, 10 ноября . Депутат Рады Надежда Савченко заявила, что против введения миротворческого контингента ООН в Донбасс и предоставления летального оружия Украине, поскольку Киев может заняться его перепродажей.

Украинский парламентарий Надежда Савченко считает, что введение миротворцев в Донбасс может только затянуть процесс урегулирования кризиса.

«Я не поддерживаю саму философию миротворцев, потому что есть много примеров, когда международные конфликты затягивались после введения миротворцев», — сказала Савченко в кулуарах парламента.

Савченко подчеркнула, что предоставление Украине летального оружия, а также миротворческая миссия в Донбассе «как-то не созвучны». Депутат отметила, что не понимает, почему два противоположных процесса обсуждаются одновременно.

«Если это автоматы и пистолеты, которыми будут пользоваться миротворцы для наведения порядка, это один вопрос. Если это тяжелое вооружение, то для каких целей?», — рассуждает украинский политик.

Савченко не исключает, что действующая администрация займется перепродажей полученного оружия третьим странам под прикрытием «случайных взрывов на складах», намекая на инциденты в Балаклее и Калиновке, которые произошли в 2017 году.

«Что украинская власть собирается с ним делать? Продавать третьей стороне, а потом говорить, что случайно взорвалось на складах?», — предполагает она, ее слова приводит издание «Украина.ру»

Напомним, что на Украине в 2014 году произошел государственный переворот, Донбасс не признал новую власть легитимной. В апреле того же года Киев начал силовую операцию на востоке Украины. Ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что в Вашингтоне обсуждается возможность передачи Украине оружия