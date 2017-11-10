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Украина
Савченко заподозрила Киев в намерении перепродать летальное оружие
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    Савченко заподозрила Киев в намерении перепродать летальное оружие

    18:22  10 Ноября 2017
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    Савченко заподозрила Киев в намерении перепродать летальное оружие

    Киев, 10 ноября. Депутат Рады Надежда Савченко заявила, что против введения миротворческого контингента ООН в Донбасс и предоставления летального оружия Украине, поскольку Киев может заняться его перепродажей. 

    Украинский парламентарий Надежда Савченко считает, что введение миротворцев в Донбасс может только затянуть процесс урегулирования кризиса. 

    «Я не поддерживаю саму философию миротворцев, потому что есть много примеров, когда международные конфликты затягивались после введения миротворцев», — сказала Савченко в кулуарах парламента. 

    Савченко заподозрила Киев в намерении перепродать летальное оружие

    Савченко подчеркнула, что предоставление Украине летального оружия, а также миротворческая миссия в Донбассе «как-то не созвучны». Депутат отметила, что не понимает, почему два противоположных процесса обсуждаются одновременно.

    «Если это автоматы и пистолеты, которыми будут пользоваться миротворцы для наведения порядка, это один вопрос. Если это тяжелое вооружение, то для каких целей?», — рассуждает украинский политик.  

    Савченко не исключает, что действующая администрация займется перепродажей полученного оружия третьим странам под прикрытием «случайных взрывов на складах», намекая на инциденты в Балаклее и Калиновке, которые произошли в 2017 году.

    «Что украинская власть собирается с ним делать? Продавать третьей стороне, а потом говорить, что случайно взорвалось на складах?», — предполагает она, ее слова приводит издание «Украина.ру»

    Напомним, что на Украине в 2014 году произошел государственный переворот, Донбасс не признал новую власть легитимной. В апреле того же года Киев начал силовую операцию на востоке Украины. Ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что в Вашингтоне обсуждается возможность передачи Украине оружия

    Савченко заподозрила Киев в намерении перепродать летальное оружие

    Автор: Ирина Селезнева
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    #донбасс #украина #савченко
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