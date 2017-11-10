Трамп «первым грабельку протянул»: россияне обсудили рукопожатие Путина и лидера США во Вьетнаме

Москва, 10 ноября. Россияне вовсю обсуждают рукопожатие президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа на полях саммита АТЭС.

После длительного ожидания согласования официальной встречи лидеров государств сообщение о рукопожатии вызвало настоящую бурю в соцсетях. «Ну вот и состоялась встреча в кулуарах!!!», «Ну всё, нужно салют заряжать!», — пишут в Twitter. «Не уберегли», — пошутил еще один комментатор.

Ну вот и состоялась встреча в кулуарах!!! — Остап Бендер (@qazxsw108) November 10, 2017

Ну всё, нужно салют заряжать! — Просто Артём (@SimpleArtemii) November 10, 2017

не уберегли — Slushau (@Vnimatelno) November 10, 2017

Нашлись и те, кто сделал прогноз о том, как сообщение восприняли украинские власти. В ответ на «дай пять «в Киеве выбило последние окна».

Многие пользователи с раздражением отметили, что не понимают, в чем состоит «новость»: «они, что? Должны были пожать друг другу ноги?».

В комментариях также с удовольствием отметили, что Трамп первым протянул руку Путину.

Некоторых заинтересовало то, что лидеры государств были одеты в одинаковые пиджаки (по традиции церемонии фотографирования проходит в национальных костюмах страны, принимающей саммит, - прим. ФАН).



