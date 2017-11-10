Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Автомобиль врезался в группу людей возле лицея на юге Франции
Общество
Трамп «первым грабельку протянул»: россияне обсудили рукопожатие Путина и лидера США во Вьетнаме
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Трамп «первым грабельку протянул»: россияне обсудили рукопожатие Путина и лидера США во Вьетнаме

    18:18  10 Ноября 2017  /обновлено: 18:18  10 Ноября 2017
    320

    Трамп «первым грабельку протянул»: россияне обсудили рукопожатие Путина и лидера США во Вьетнаме

    Москва, 10 ноября. Россияне вовсю обсуждают рукопожатие президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа на полях саммита АТЭС. 

    После длительного ожидания согласования официальной встречи лидеров государств сообщение о рукопожатии вызвало настоящую бурю в соцсетях. «Ну вот и состоялась встреча в кулуарах!!!», «Ну всё, нужно салют заряжать!»,  — пишут в Twitter. «Не уберегли», — пошутил еще один комментатор.

    Нашлись и те, кто сделал прогноз о том, как сообщение восприняли украинские власти. В ответ на «дай пять «в Киеве выбило последние окна».

    Трамп «первым грабельку протянул»: россияне обсудили рукопожатие Путина и лидера США во Вьетнаме

    Многие пользователи с раздражением отметили, что не понимают, в чем состоит «новость»: «они, что? Должны были пожать друг другу ноги?».

    Трамп «первым грабельку протянул»: россияне обсудили рукопожатие Путина и лидера США во Вьетнаме

    Трамп «первым грабельку протянул»: россияне обсудили рукопожатие Путина и лидера США во Вьетнаме

    В комментариях также с удовольствием отметили, что Трамп первым протянул руку Путину.

    Трамп «первым грабельку протянул»: россияне обсудили рукопожатие Путина и лидера США во Вьетнаме

    Некоторых заинтересовало то, что лидеры государств были одеты в одинаковые пиджаки (по традиции церемонии фотографирования проходит в национальных костюмах страны, принимающей саммит, - прим. ФАН). 

    Трамп «первым грабельку протянул»: россияне обсудили рукопожатие Путина и лидера США во Вьетнаме


     

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #трамп #соцсети #рукопожатие
    Читайте самые последние новости в нашей группе в ОК
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Задержан сын хозяйки квартиры, с которой началось обрушение дома в Ижевске

        Задержан сын хозяйки квартиры, с которой началось обрушение дома в Ижевске

        17:52   10 Ноября 2017
        690
        Путин: Россия и Китай будут искать новые направления для сотрудничества

        Путин: Россия и Китай будут искать новые направления для сотрудничества

        16:22   10 Ноября 2017
        635
        Продюсер Максим Забелин подтвердил смерть Михаила Задорнова

        Продюсер Максим Забелин подтвердил смерть Михаила Задорнова

        10:51   10 Ноября 2017
        7513
        ФАН публикует список жертв обрушения дома в Ижевске

        ФАН публикует список жертв обрушения дома в Ижевске

        9:32   10 Ноября 2017
        38126