Сирия: под Абу-Кемалем погиб один из командиров «Хашд аш-Шааби»

Абу-Кемаль, 10 ноября. В окрестностях освобожденного Абу-Кемаля погиб командир шиитского ополчения «Хашд аш-Шааби».

Командование объединенных сил Ирака сообщило, что в ходе столкновений с боевиками террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России) в окрестностях населенного пункта Абу-Кемаль погиб один из полевых командиров шиитского ополчения «Хашд аш-Шааби» Вахид аль-Фарханки.

Ранее сообщалось, что иракская милиция «Хашд аш-Шааби» («Народные мобилизационные силы») зачистила от игиловцев приграничные территории Сирии и Ирака и присоединилась к правительственным войскам САР для штурма последнего крупного оплота «Халифата» Абу-Кемаля.

1 Организация запрещена на территории РФ.