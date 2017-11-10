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Весь мир
Сирия: под Абу-Кемалем погиб один из командиров «Хашд аш-Шааби»
Весь мир
Сирия: под Абу-Кемалем погиб один из командиров «Хашд аш-Шааби»
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    Сирия: под Абу-Кемалем погиб один из командиров «Хашд аш-Шааби»

    17:48  10 Ноября 2017
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    Сирия: под Абу-Кемалем погиб один из командиров «Хашд аш-Шааби»

    Абу-Кемаль, 10 ноября. В окрестностях освобожденного Абу-Кемаля погиб командир шиитского ополчения «Хашд аш-Шааби».

    Командование объединенных сил Ирака сообщило, что в ходе столкновений с боевиками террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России) в окрестностях населенного пункта Абу-Кемаль погиб один из полевых командиров шиитского ополчения «Хашд аш-Шааби» Вахид аль-Фарханки.

    Ранее сообщалось, что иракская милиция «Хашд аш-Шааби» («Народные мобилизационные силы») зачистила от игиловцев приграничные территории Сирии и Ирака и присоединилась к правительственным войскам САР для штурма последнего крупного оплота «Халифата» Абу-Кемаля.

    Сирия: под Абу-Кемалем погиб один из командиров «Хашд аш-Шааби»

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #ирак #дейр-эз-зор #хашд аш-шааби #абу-кемаль
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