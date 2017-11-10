Сирия, 10 ноября. Исламисты «Нур Эд-Дин Аз-Зинки» обстреляли мирную демонстрацию в Алеппо. САА обнаружила склад со взрывчаткой «Ан-Нусры»*** северо-восточнее Хамы. Курды беспрепятственно продвигаются в Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: обеспечивают САА и ее союзникам прикрытие в Дейр эз-Зоре.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: подверглись обстрелу ИГИЛовцев в городе Меядин юго-восточнее Дейр эз-Зора; обнаружили склад со взрывчаткой к северо-востоку от Хамы.

«Исламское государство»: провело контратаку в районе Абу Кемаля в Дейр-эз-Зоре; активировало взрывное устройство в городе Ана в иракской провинции Аль-Анбар.

«Тахрир Аш-Шам»: потеряла союзников в провинции Алеппо; ведет перестрелки с САА на юге города Даръа; инициировала антиправительственные митинги в Даръа; обстреляла населенный пункт Талль-Сальхаб северо-западнее Хамы.

«Харакат Нур Эд-Дин Аз-Зинки»: открыла огонь по демонстрантам акции протеста на западе Алеппо.

Курды: беспрепятственно захватили более 20 деревень на востоке провинции Дейр-эз-Зор.

Провинция Латакия

Военный источник в социальной сети Twitter (BaselYhia) сообщает о взрыве в районе города Джабла, расположенного на западе провинции к югу от ее административного центра. Информации о возможных пострадавших и о причинах взрыва пока не поступало. Напомним, в целом Латакия является одним из самых безопасных регионов Сирийской Арабской Республики. Вооруженные столкновения отмечаются лишь на севере провинции, где дислоцируются отряды антиправительственного объединения «Хайят Тахрир Аш-Шам», возглавляемого «Джебхат Ан-Нусрой»1.

Провинция Алеппо

Информационный портал Syrian Revolution News Network, подконтрольный коалиции «Тахрир Аш-Шам», сообщает о том, что боевики группировки «Харакат Нур Ад-Дин Аз-Зинки» открыли огонь по мирным жителям, принимавшим участие в акции протеста в населенном пункте Урма Аль-Кубра на западе Алеппо. В результате обстрела несколько гражданских лиц получили ранения. Также данную информацию подтверждает оппозиционное информагентство Orient News.

Между тем «Хайят Тахрир Аш-Шам» продолжает терять союзников. Две исламистских группировки вышли из состава альянса, после того как его лидирующее формирование «Ан-Нусра» выступило против «Нур Ад-Дин Аз-Зинки». «Катибат Асуд Аль-Рахман» и «Бригада Аль-Акса» осудили действия «Ан-Нусры». Напомним, накануне порядка 120 исламистов, выступающих в составе «Тахрир Аш-Шам», пожелали урегулировать свой правовой статус с сирийским правительством и добровольно сдались Сирийской арабской армии (САА) на севере провинции Хомс.

Провинция Дейр-эз-Зор

Стало известно, что после широкомасштабного отступления террористов «Исламского государства»1 Сирийские демократические силы**** (SDF) захватили более 20 деревень по обе стороны левого притока Евфрата Хабур и заняли деревни Аль-Лозария и Аль-Кусайр к северо-востоку от административного центра региона. Напомним, ранее поступали сведения о том, что большое количество радикалов террористической группировки перешло на территории, подконтрольные курдам. Кроме того, неоднократно сообщалось, что спецназ Соединенных Штатов эвакуировал из зоны боевых действий лидеров ИГИЛ1. Это подтверждают данные местных активистов о том, что между SDF и ИГ1 существует некая договоренность. Как передают многие СМИ, курды захватывают территории без единого выстрела.

Военные эксперты полагают, что далее курдские части начнут продвигаться в сторону города Абу Кемаль, где ведут зачистку территорий Сирийская арабская армия (САА) и проасадовские ополченцы-шииты под прикрытием ВКС РФ. Тем не менее ИГИЛовцы не прекращают оказывать упорное сопротивление. Так, согласно сообщению Twitter-канала (NowSaudi), оставшиеся в Абу Кемале боевики ИГ уничтожили военный пикап САА. На момент удара в автомобиле находились несколько проправительственных бойцов. Официальные сирийские СМИ пока не подтверждали данные сведения.

Кроме того, связанное с ИГИЛ агентство новостей «Аль-Амак» выпустило фотографии, на которых запечатлен ракетный обстрел позиций армии САР в районе города Меядин террористами ИГ. Об этом сообщает новостной портал Al Masdar News. Пока неизвестно, если ли пострадавшие со стороны САА.

Провинция Даръа

Вновь отмечаются вооруженные стычки между Сирийской арабской армией (САА) и исламистами террористического формирования «Тахрир Аш-Шам» в южных районах столицы провинции. Как передает военный источник в сети Twitter (SRNN2011), противники возобновили взаимные обстрелы в районе Аль-Маншия.

Кроме того, боевики «Джебхат Ан-Нусры» провели антиправительственные демонстрации в населенном пункте Нава в поддержку боевиков, анклав которых находится в Восточной Гуте в провинции Дамаск. Об этом сообщает оппозиционное агентство новостей Syrian Revolution News Network.

Провинция Хама

Информационное агентство Damascus Now сообщает, что на освобожденных ранее территориях к северо-востоку от города Хама был обнаружен склад взрывчатых веществ. Сообщается, что сырье для производства взрывчатки было изготовлено в Турции. Кроме того, в ходе обыска военнослужащие правительственной армии наткнулись на командный пункт радикалов, где подвергались пыткам подозреваемые в содействии войскам САР мирные граждане. Напомним, силы Башара Асада несколько продвинулись в данном районе при помощи российской авиации. Однако вооруженное противостояние в северной части провинции все еще продолжается. Согласно информации Telegram-канала (SRNN2011), артобстрелам радикалов подвергся населенный пункт Талль-Сальхаб. В ответ на это сирийские ВВС нанесли авиаудары по укрепрайонам боевиков на окраине деревень Аль-Маакр и Тутех.

Ирак

Подразделения иракской армии подверглись неожиданной атаке террористов «Исламского государства» в районе Ар-Рихна в городе Ана, расположенном на линии соприкосновения сил ИГИЛ и ВС Ирака в северной части провинции Аль-Анбар. В результате активации взрывного устройства был уничтожен военный пикап иракских подразделений. Все бойцы, находившиеся в автомобиле на момент взрыва, погибли, передает военный источник в Twitter (SALAHDDIN83).

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)