Открыто движение по отрезку ЦКАД в обход Звенигорода

Звенигород, 10 ноября.​ 3,6-километровый участок пятого пускового комплекса ЦКАД в обход города Звенигорода открыт для движения транспорта.

Участие в торжественном запуске автодороги приняли министр транспорта РФ Максим Соколов, председатель правления компании «Автодор» Сергей Кельбах и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Глава региона отметил, что ранее через город проходили сорок тысяч автомобилей.

«Участок включает в себя мост через реку Москва и две многоуровневые развязки», — приводит РИА Новости сообщение компании «Автодор».

Также отмечается, что запуск нового участка освободит Звенигород от транзитного грузового транспорта, скопления которого создавали неудобства жителям города и наносили заметный вред его экосистеме.

Отметим, протяженность пятого пускового комплекса ЦКАД составляет более 75 километров. Почти 30 километров — это участок, где будет создана новая автодорога, 48 километров – участок, где будет реконструирована автомобильная дорога А-107 «Московское малое кольцо». При этом существующую дорогу расширят до четырех полос движения, а также снабдят разделителем встречных потоков.

