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Происшествия
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Россия
Открыто движение по отрезку ЦКАД в обход Звенигорода
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    Открыто движение по отрезку ЦКАД в обход Звенигорода

    17:51  10 Ноября 2017
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    Открыто движение по отрезку ЦКАД в обход Звенигорода

    Звенигород, 10 ноября.​ 3,6-километровый участок пятого пускового комплекса ЦКАД в обход города Звенигорода открыт для движения транспорта. 

    Участие в торжественном запуске автодороги приняли министр транспорта РФ Максим Соколов, председатель правления компании «Автодор» Сергей Кельбах и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Глава региона отметил, что ранее через город проходили сорок тысяч автомобилей.

    «Участок включает в себя мост через реку Москва и две многоуровневые развязки», —  приводит РИА Новости сообщение компании «Автодор».

    Также отмечается, что запуск нового участка освободит Звенигород от транзитного грузового транспорта, скопления которого создавали неудобства жителям города и наносили заметный вред его экосистеме. 

    Отметим, протяженность пятого пускового комплекса ЦКАД составляет более 75 километров. Почти 30 километров — это участок, где будет создана новая автодорога, 48 километров – участок, где будет реконструирована автомобильная дорога А-107 «Московское малое кольцо». При этом существующую дорогу расширят до четырех полос движения, а также снабдят разделителем встречных потоков.
     

    Автор: Федор Веснин
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    #открытие #участок #цкад
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