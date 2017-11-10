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FIAT и Dodge отзовут в России около тысячи автомобилей
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    FIAT и Dodge отзовут в России около тысячи автомобилей

    17:33  10 Ноября 2017  /обновлено: 17:40  10 Ноября 2017
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    FIAT и Dodge отзывают почти тысячу кроссоверов в России из-за проблем с рулем

    Москва, 10 ноября. Компания «ЭфСиЭй Рус», которая является официальным дилером FIAT и Dodge в России, объявила об отзыве 965 кроссоверов обеих марок, сообщает Росстандарт.

    Под отзыв попала модель Fiat Freemont, произведенная с июня 2013 года по март 2015 года, а также — Dodge Journey, выпущенный с октября 2010 года по июль 2014 года.

    FIAT и Dodge отзывают почти тысячу кроссоверов в России из-за проблем с рулем

    В обоих случаях причиной возврата стали неполадки в рулевой системе. Из-за производственного дефекта кабельная проводка рулевого колеса может быть защемлена. Это может привести к нарушению изоляции провода, короткому замыканию и случайному срабатыванию подушки безопасности.

    «Официальный представитель ООО «ЭфСиЭй Рус» проинформируют владельцев автомобилей FIAT и Dodge, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр», — говорится в сообщении.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #россия #отзыв #fiat freemont #dodge journey
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