FIAT и Dodge отзовут в России около тысячи автомобилей

Москва, 10 ноября. Компания «ЭфСиЭй Рус», которая является официальным дилером FIAT и Dodge в России, объявила об отзыве 965 кроссоверов обеих марок, сообщает Росстандарт.

Под отзыв попала модель Fiat Freemont, произведенная с июня 2013 года по март 2015 года, а также — Dodge Journey, выпущенный с октября 2010 года по июль 2014 года.

В обоих случаях причиной возврата стали неполадки в рулевой системе. Из-за производственного дефекта кабельная проводка рулевого колеса может быть защемлена. Это может привести к нарушению изоляции провода, короткому замыканию и случайному срабатыванию подушки безопасности.