Лидер «Хезболла» рассказал, когда в Сирии и Ираке полностью уничтожат ИГ

Бейрут, 10 ноября. Генеральный секретарь ливанского движения «Хезболла» Хасан Насрулла заявил, что ИГ1 в ближайшие дни будет полностью побеждена в Ираке и Сирии.

«Мы на последних этапах победы над ИГ, — сказал Насрулла. — Впереди несколько недель перед тем, как мы покончим с ними в Сирии и Ираке», передает РИА Новости.

Отметим, что ранее армия Сирии при поддержке авиации Воздушно-космических сил Российской Федерации взяла город Абу-Кемаль — последний оплот боевиков ИГ. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, сейчас территория, контролируемая в Сирии боевиками ИГ, не превышает 5%, в то время как до начала операции ВКС РФ она составляла около 70% территории страны.

«Исламское государство»1 (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

1 Организация запрещена на территории РФ.