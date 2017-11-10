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Весь мир
Сирия: под Абу-Кемалем погиб один из командиров «Хашд аш-Шааби»
Весь мир
Лидер «Хезболла» рассказал, когда в Сирии и Ираке полностью уничтожат ИГ
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    Лидер «Хезболла» рассказал, когда в Сирии и Ираке полностью уничтожат ИГ

    17:39  10 Ноября 2017
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    Лидер «Хезболла» рассказал, когда в Сирии и Ираке полностью уничтожат ИГ

    Бейрут, 10 ноября. Генеральный секретарь ливанского движения «Хезболла» Хасан Насрулла заявил, что ИГ1 в ближайшие дни будет полностью побеждена в Ираке и Сирии. 

    «Мы на последних этапах победы над ИГ, — сказал Насрулла. — Впереди несколько недель перед тем, как мы покончим с ними в Сирии и Ираке», передает РИА Новости.

    Отметим, что ранее армия Сирии при поддержке авиации Воздушно-космических сил Российской Федерации взяла город Абу-Кемаль — последний оплот боевиков ИГ. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, сейчас территория, контролируемая в Сирии боевиками ИГ, не превышает 5%, в то время как до начала операции ВКС РФ она составляла около 70% территории страны. 

    «Исламское государство»1 (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #иг #ирак #ирия #хесболла
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