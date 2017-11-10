В Ижевске эвакуируют ТЦ и медучреждения из-за угрозы взрыва

Ижевск, 10 ноября. Сообщения о минировании торговых центров и лечебных учреждений поступают в Ижевске после обрушения подъезда жилого дома.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, телефонные террористы не уточняли, о каких учреждениях идет речь — сначала стало известно о «минировании» всех торговых центров, а затем — всех медучреждений. Кроме того, эвакуированы были образовательные учреждения и пункты временного размещения, в которых находятся жильцы обрушившегося дома.

МВД приняло решение о частичной эвакуации, торговые центры проверяются без эвакуации посетителей.

Напомним, подъезд жилого дома в Ижевске рухнул 9 ноября. Жертвами происшествия стали шесть человек. Предварительной версией случившегося называют взрыв газа.