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В Ижевске эвакуируют ТЦ и медучреждения из-за угрозы взрыва
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    В Ижевске эвакуируют ТЦ и медучреждения из-за угрозы взрыва

    17:29  10 Ноября 2017  /обновлено: 17:35  10 Ноября 2017
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    В Ижевске эвакуируют ТЦ и медучреждения из-за угрозы взрыва

    Ижевск, 10 ноября. Сообщения о минировании торговых центров и лечебных учреждений поступают в Ижевске после обрушения подъезда жилого дома.

    Как стало известно Федеральному агентству новостей, телефонные террористы не уточняли, о каких учреждениях идет речь — сначала стало известно о «минировании» всех торговых центров, а затем — всех медучреждений. Кроме того, эвакуированы были образовательные учреждения и пункты временного размещения, в которых находятся жильцы обрушившегося дома.

     

    МВД приняло решение о частичной эвакуации, торговые центры проверяются без эвакуации посетителей.

    Напомним, подъезд жилого дома в Ижевске рухнул 9 ноября. Жертвами происшествия стали шесть человек. Предварительной версией случившегося называют взрыв газа.

    Автор: Катерина Михайлиди
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