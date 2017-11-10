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Весь мир
Сирия: под Абу-Кемалем погиб один из командиров «Хашд аш-Шааби»
Весь мир
«Хезболла» сообщила о гибели еще одного бойца сопротивления в районе Т-2
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    «Хезболла» сообщила о гибели еще одного бойца сопротивления в районе Т-2

    17:28  10 Ноября 2017
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    «Хезболла» сообщила о гибели еще одного бойца сопротивления в районе Т-2

    Аль-Меядин, 10 ноября. Ливанское движение «Хезболла» сообщило о потерях в столкновениях с «Исламским государством»1 в районе насосной станции Т-2.

    По официальному заявлению ливанского движения сопротивления на данный момент в столкновениях с боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) около насосной станции Т-2 погиб уже пятый боец.

    Нааматан Сейид Бенавир скончался от ран, полученных в боях с игиловцами восточнее уже освобожденной станции.

    Ранее сообщалось, что ливанское движение «Хезболла» приняла активное участие в зачистке города Дейр-эз-Зор, взятии Аль-Меядина и штурме последнего оплота «Халифата» в регионе Абу-Кемаля.

    «Хезболла» сообщила о гибели еще одного бойца сопротивления в районе Т-2

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #хезболла #т-2 #аль-меядин
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