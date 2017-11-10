«Хезболла» сообщила о гибели еще одного бойца сопротивления в районе Т-2

Аль-Меядин, 10 ноября. Ливанское движение «Хезболла» сообщило о потерях в столкновениях с «Исламским государством»1 в районе насосной станции Т-2.

По официальному заявлению ливанского движения сопротивления на данный момент в столкновениях с боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) около насосной станции Т-2 погиб уже пятый боец.

Нааматан Сейид Бенавир скончался от ран, полученных в боях с игиловцами восточнее уже освобожденной станции.

Ранее сообщалось, что ливанское движение «Хезболла» приняла активное участие в зачистке города Дейр-эз-Зор, взятии Аль-Меядина и штурме последнего оплота «Халифата» в регионе Абу-Кемаля.

1 Организация запрещена на территории РФ.