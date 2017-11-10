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Володин рассказал об ответных мерах на ограничение рекламы в соцсетях в США
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    Володин рассказал об ответных мерах на ограничение рекламы в соцсетях в США

    17:15  10 Ноября 2017
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    Володин рассказал об ответных мерах на ограничение рекламы в соцсетях в США

    Москва, 10 ноября. Россия будет симметрично отвечать на ограничения рекламы российских компаний в Twitter, Facebook и Google. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

    Ранее Минюст США потребовал зарегистрировать телеканал RT в качестве иностранного агента. Ведомство пригрозило арестом руководства и имущества телеканала, если требование не будет выполнено.

    Володин отметил, что в Госдуме была создана рабочая группа для разработки законодательных поправок, которые будут предусматривать зеркальные меры в ответ на притеснение российских СМИ в США. Данные меры будут также учитывать ограничения на размещение рекламы российских компаний в социальных сетях. Они коснуться Twitter, Facebook и компании Google.

    «К понедельнику мы проработаем вместе с экспертами все возможные поправки, соберемся еще раз и постараемся на совете Госдумы внести предложения, которые рассмотрим в среду, 15 ноября, на пленарном заседании», — заявил Володин.

    Он также добавил, что у России есть достаточное количество сведений, которые подтверждают, что работа американских СМИ в РФ направлена на оппонирование российской политической системе.

    Автор: Алексей Громов
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    #госдума #twitter #володин #google #rt #facebook
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