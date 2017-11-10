Песков: Путин и Трамп пока не пообщались в кулуарах саммита АТЭС

Дананг, 10 ноября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал рукопожатие, которым обменялись Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп на полях саммита АТЭС.

«Лидеры РФ и США пока не пообщались в кулуарах саммита АТЭС, а только поприветствовали друг друга на церемонии фотографирования», — уточнил он.

Напомним, отдельная встреча глав России и США не была согласована.

Как сообщалось ранее, на церемонии фотографирования Трамп подошел к Путину. Они с улыбкой поприветствовали друг друга и пожали друг другу руки.



