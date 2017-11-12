Сирия встречает друзей из РФ: корреспондент ФАН принял участие в гуманитарных акциях в Хаме

Военные полицейские РФ провели еще несколько гуманитарных миссий в сирийской провинции Хама. На этот раз российская сторона передала продовольственные наборы и медикаменты жителям прифронтовых населенных пунктов Аль-Аламейн и Аль-Сабура. Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии принял участие в гуманитарных мероприятиях, вновь посетив Хаму.

Как передает наш репортер, жители обеих деревень очень радушно встретили своих друзей из России. В Аль-Аламейне местное население также провело небольшую церемонию, посвященную погибшим защитникам поселка и в целом — единой Сирии. Люди пришли с фотографиями погибших родственников, положивших жизни за сохранение целостности арабской республики и за спасение ее от террористов. Некоторые их жителей рассказали в интервью репортеру ФАН о своих утратах, при этом многие из них благодарили российскую сторону за всестороннюю поддержку простого сирийского народа — как военную, так и гуманитарную.

Так, одна из женщин говорила о своем сыне, погибшем в борьбе с отрядами антиправительственных вооруженных формирований в окрестностях Дамаска еще в начале сирийского конфликта. Жительница выразила глубокую благодарность всем союзникам легитимного правительства страны и, прежде всего, российским ВКС, которые появились в САР, встав на защиту жителей республики, и нанесли огромный урон «Исламскому государству»1 (деятельность запрещена в РФ) и другим террористическим организациям.

Кроме того, в поселении Аль-Сабура репортер ФАН поприсутствовал на приеме у российского военного врача, который оказывал квалифицированную медицинскую помощь местным сирийцам. При необходимости доктора из России выписывают жителям лекарства, которые прибывают в составе последующих гуманитарных грузов. Подобные медпункты подразделения военной полиции РФ и представители нашего Центра по примирению сторон развертывают во многих районах Сирии в ходе проведения подобных акций.

Вклад РФ в улучшение гуманитарной ситуации в САР поистине неоценим, так как именно наши гумконвои чаще всего первыми прибывают в только что освобожденные от боевиков районы республики. Кроме того, российский Центр по примирению регулярно направляет грузы с продовольствие и всем необходим жителям наиболее горячих точек Сирии, где почти непрерывно раздаются звуки взрывов и выстрелов.

При этом ООН как крупнейшая международная организации, в отличие от России, наоборот, совсем не торопится помогать жителям САР. Ее гуманитарная деятельность в арабской республике, во-первых, имеет намного более скромные масштабы и, во-вторых, напрямую зависит от политических взглядов ее покровителей, то есть, прежде всего, — Соединенных Штатов. Можно заметить, что Организация Объединенных Наций поставляет гуманитарные грузы преимущественно жителям тех населенных пунктов Сирии, которые находятся под контролем вооруженной оппозиции. Причем предназначенное для гражданского населения продовольствие зачастую оказывается в руках радикалов. Об одном из таких происшествий ФАН писало ранее. Некоторые активисты даже убеждены, что отправляемые Западом грузы предназначаются в большей степени для незаконных оппозиционных формирований, которые воюют против правительственной Сирийской арабской армии (САА), нежели для простых сирийцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.