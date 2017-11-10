Американский журналист назвал Трампа проблемой для США

Американский журналист Майкл Бом заявил, что президент Дональд Трамп является проблемой для США, свою точку зрения он озвучил в эфире программы «Время покажет» на Первом канале. Присутствующие в студии эксперты обсуждали возможную встречу Дональда Трампа и российского президента Владимира Путина.

«Я не сторонник Трампа. Трамп — это проблема самой Америки, и я надеюсь, что это временная проблема, и через три года [в США] будет новый президент. Я считаю, этот человек не должен быть президентом. Нам надо запасаться терпением», — подытожил Майкл Бом.

Ранее в Белом доме говорили о том, что главы государств не смогут встретиться из-за плотного графика. Таким образом, Бом частично возложил вину за возможный срыв встречи на Дональда Трампа. Однако журналист оговорился, что Трамп может быть не заинтересован в переговорах с Владимиром Путиным, поскольку российской стороне, по мнению Бома, нечего предложить США.