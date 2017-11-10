ВКС РФ нанесли более 50 авиаударов по боевикам в провинциях Идлиб, Алеппо и Хама

Хмеймим, 10 ноября. ВКС РФ провели массированную воздушную подготовку для наземной операции сирийской армии в трех регионах.

Российские военные самолеты провели несколько воздушных рейдов, совершив более 20 боевых вылетов с авиабазы ВКС РФ «Хмеймим». Арабское информационное издание «Аль-Масдар» сообщает, что ВКС РФ нанесли не менее 50 ракетно-бомбовых ударов по позициям террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России).

Российская авиация обеспечивает воздушное прикрытие Сирийской арабской армии в ходе наступления в направлении провинции Идлиб. Отмечается, что авиаудары наносились в окрестностях населенных пунктов Аль-Тамана, Аль-Хамра и Джабаль Аль-Хосс по проверенным разведывательным данным и фиксировались средствами объективного контроля.

1 Организация запрещена на территории РФ.