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ВКС РФ нанесли более 50 авиаударов по боевикам в провинциях Идлиб, Алеппо и Хама
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    ВКС РФ нанесли более 50 авиаударов по боевикам в провинциях Идлиб, Алеппо и Хама

    17:11  10 Ноября 2017
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    ВКС РФ нанесли более 50 авиаударов по боевикам в провинциях Идлиб, Алеппо и Хама

    Хмеймим, 10 ноября. ВКС РФ провели массированную воздушную подготовку для наземной операции сирийской армии в трех регионах.

    Российские военные самолеты провели несколько воздушных рейдов, совершив более 20 боевых вылетов с авиабазы ВКС РФ «Хмеймим». Арабское информационное издание «Аль-Масдар» сообщает, что ВКС РФ нанесли не менее 50 ракетно-бомбовых ударов по позициям террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России).

    Российская авиация обеспечивает воздушное прикрытие Сирийской арабской армии в ходе наступления в направлении провинции Идлиб. Отмечается, что авиаудары наносились в окрестностях населенных пунктов Аль-Тамана, Аль-Хамра и Джабаль Аль-Хосс по проверенным разведывательным данным и фиксировались средствами объективного контроля.

    ВКС РФ нанесли более 50 авиаударов по боевикам в провинциях Идлиб, Алеппо и Хама

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #хмеймим #вкс рф #джебхат ан-нусра
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