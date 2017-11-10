Повальная мобилизация: на Украине повестки раздают старикам и бездомным

Недавний скандал с попыткой представителей местных военкоматов вручить армейские повестки посетителям ночных клубов во Львове, Одессе и Киеве получил неожиданное продолжение. В рамках так называемой «программы повышения квалификации выпускников вузов и бывших военнослужащих» в целом ряде украинских регионов была открыта настоящая охота на потенциальных призывников. Причем на сей раз военкомы и их добровольные помощники не гнушаются рейдами не только по «злачным местам», но и по больницам и санаториям. Порой дело доходит до абсурда: в поле зрения упомянутых «охотников» попадают немощные пожилые люди и пациенты наркологических клиник. Правозащитники разводят руками — действенных методов противостоять такой «мобилизации» попросту нет. В ситуации разбирался корреспондент Федерального агентства новостей.

60-летний житель Харьковской области Сергей Николаенко одновременно негодует и недоумевает. Накануне к нему явился патруль ВСУ и вручил повестку с требованием в течение трех дней прибыть на сборный пункт для военной переподготовки. Никакие уговоры на гостей не действовали. «Ну и что из того, что вы страдаете болезнью Паркинсона? — издевательски заявил один из них. — В армии вам найдется работа, которая не требует координации движений». После долгих перепалок Николаенко все-таки стал обладателем обязывающего документа, но, по его собственным словам, появляться в военкомате не собирается.

Поистине курьезный случай произошел в небольшом населенном пункте под Сумами. Там подобного рода «гости» посетили отделение наркологии местной больницы, где попытались выдать повестки сразу трем пациентам, проходящим курс лечения от тяжелой формы алкоголизма. Патрульные были выдворены только благодаря вмешательству медперсонала.

«Активная практика вручения повесток сотням тысяч украинцев действует в стране с начала лета нынешнего года, — отмечает в беседе с корреспондентом ФАН представитель общественной организации «Сопротивление», адвокат Вячеслав Богун. — С каждым днем методы негласной «мобилизации» в Вооруженные силы Украины становятся все более дерзкими и изощренными. Так, в Киеве в опорный пункт привели бездомного, а в Чернигове — инвалида детства. Ни для кого не секрет, что ВСУ нуждаются не только в лицах призывного возраста (от 19 до 27 лет — прим. ФАН), но и в личном составе среднего и даже старшего возраста. Это позволяет украинскому оборонному ведомству рапортовать об увеличении численности личного состава армии».

Ранее Генштаб МО Украины выступил с инициативой введения запрета на выезд за пределы страны мужского населения, подлежащего мобилизации, однако эта идея потерпела фиаско: у соответствующих надзорных структур нет возможности осуществлять такой масштабный контроль. Провалом закончилась и попытка отправить в соответствующие учебные центры выпускников вузов — бывшие студенты престижных университетов и институтов в массовом порядке стали отправляться на работу в Российскую Федерацию и государства Европейского союза.

«Похоже, теперь украинские военкоматы начали действовать по принципу случайного выбора, — сказал в комментарии Федеральному агентству новостей активист международной правозащитной группы Human Rigts Action Андерс Берг. — Проблема заключается в том, что эту новую волну «мобилизации» остановить не представляется возможным: депутаты Верховной рады признали Россию «страной-агрессором», а, следовательно, фактически согласились с тем, что в Донбассе идет война. Таким образом, у структур Минобороны оказались развязаны руки. Не исключено, что уже в ближайшее время облавы снова будут проводиться в кинотеатрах, кафе и даже общественном транспорте. На социальный статус и состояние здоровья военнообязанных «охотники за головами» никакого внимания обращать не будут».

Тем не менее, на ряде украинских форумов во Всемирной Паутине уже стартовал сбор подписей за отмену практики повальных вручений повесток. Вопрос в том, прислушаются ли власти к гласу народа?