Галустян о Задорнове: Своими шутками он многим продлил жизнь

Михаил Николаевич, своими шутками вы многим продлили жизнь. Ушел из жизни один из любимых юмористов. Соболезнования родным и близким. #Задорнов

A post shared by Михаил Галустян (@m_galustyan) on Nov 10, 2017 at 1:33am PST