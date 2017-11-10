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Галустян о Задорнове: Своими шутками он многим продлил жизнь
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    Галустян о Задорнове: Своими шутками он многим продлил жизнь

    17:21  10 Ноября 2017
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    Галустян о Задорнове: Своими шутками он многим продлил жизнь

    Москва, 10 ноября. Сатирик Михаил Задорнов своими шутками продлил жизнь многим россиянам. Об этом заявил шоумен Михаил Галустян.

    На своей странице в Instagram он выразил соболезнования близким Задорнова в связи с кончиной артиста.

    «Михаил Николаевич, своими шутками вы многим продлили жизнь», — написал Галустян на своей странице в соцсети Instagram, отметив, что Задорнов был одним из самых любимых юмористов в стране, пишет Свободная пресса.

    Ранее смерть Задорнова прокомментировал певец Иосиф Кобзон. «Будем скорбеть всей страной», — сказал он.

    Михаил Задорнов скончался на 70-м году жизни 9 ноября. Сатирик боролся с опухолью головного мозга, однако минувшим летом отказался продолжать лечение и остался жить в Юрмале с родными и близкими, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

     

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #задорнов #галустян
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