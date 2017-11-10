«Прямая угроза Донбассу»: в Совфеде прокомментировали предложение США о 20 тыс. миротворцев

Москва, 10 ноября. Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев прокомментировал предложения США о размещении на востоке Украины 20 тыс. международных миротворцев, заявив, что это не должны быть «натовские ставленники, а сотрудники ООН».

«Истинные миротворцы – одно, американские – совсем другое», – подчеркнул сенатор, добавив, что «американских миротворцев» давно пора переименовать в «военнотворцев», поскольку в основном они занимаются разжиганием конфликтов, а вовсе не их погашением.

При этом он напомнил, что российская сторона изначально идея о направлении миротворцев принадлежит президенту РФ Владимиру Путину.

«Но это должны быть не натовские ставленники, а сотрудники ООН. И зоной расположения должна быть линия разграничения между украинской частью и республиками ДНР-ЛНР, а не смежная с Россией территория», — добавил экс-главком ВКС РФ.

Еще один вопрос у сенатора вызвал момент с количеством миротворцев: «Это же, если брать количественный показатель, практически две дивизии». По его мнению, для заявленных целей «обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ» достаточно гораздо более малочисленного контингента.