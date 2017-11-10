«Прямая угроза Донбассу»: в Совфеде прокомментировали предложение США о 20 тыс. миротворцев
Москва, 10 ноября. Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев прокомментировал предложения США о размещении на востоке Украины 20 тыс. международных миротворцев, заявив, что это не должны быть «натовские ставленники, а сотрудники ООН».
«Истинные миротворцы – одно, американские – совсем другое», – подчеркнул сенатор, добавив, что «американских миротворцев» давно пора переименовать в «военнотворцев», поскольку в основном они занимаются разжиганием конфликтов, а вовсе не их погашением.
При этом он напомнил, что российская сторона изначально идея о направлении миротворцев принадлежит президенту РФ Владимиру Путину.
«Но это должны быть не натовские ставленники, а сотрудники ООН. И зоной расположения должна быть линия разграничения между украинской частью и республиками ДНР-ЛНР, а не смежная с Россией территория», — добавил экс-главком ВКС РФ.
Еще один вопрос у сенатора вызвал момент с количеством миротворцев: «Это же, если брать количественный показатель, практически две дивизии». По его мнению, для заявленных целей «обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ» достаточно гораздо более малочисленного контингента.
«А такое число явно создаст прямую угрозу Донбассу, будет способствовать ещё большей напряжённости в регионе», — резюмировал он.