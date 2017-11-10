Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Сирия: под Абу-Кемалем погиб один из командиров «Хашд аш-Шааби»
Политика
«Прямая угроза Донбассу»: в Совфеде прокомментировали предложение США о 20 тыс. миротворцев
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Прямая угроза Донбассу»: в Совфеде прокомментировали предложение США о 20 тыс. миротворцев

    16:57  10 Ноября 2017
    844

    «Прямая угроза Донбассу»: в Совфеде прокомментировали предложение США о 20 тыс. миротворцев

    Москва, 10 ноября. Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев прокомментировал предложения США о размещении на востоке Украины 20 тыс. международных миротворцев, заявив, что это не должны быть «натовские ставленники, а сотрудники ООН».

    «Истинные миротворцы – одно, американские – совсем другое», – подчеркнул сенатор, добавив, что «американских миротворцев» давно пора переименовать в «военнотворцев», поскольку в основном они занимаются разжиганием конфликтов, а вовсе не их погашением.

    При этом он напомнил, что российская сторона изначально идея о направлении миротворцев принадлежит  президенту РФ Владимиру Путину.

    «Но это должны быть не натовские ставленники, а сотрудники ООН. И зоной расположения должна быть линия разграничения между украинской частью и республиками ДНР-ЛНР, а не смежная с Россией территория», — добавил экс-главком ВКС РФ.

    Еще один вопрос у сенатора вызвал момент с количеством миротворцев: «Это же, если брать количественный показатель, практически две дивизии». По его мнению, для заявленных целей «обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ» достаточно гораздо более малочисленного контингента.

    «А такое число явно создаст прямую угрозу Донбассу, будет способствовать ещё большей напряжённости в регионе», — резюмировал он.

    Автор: Ярослава Замысловатова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сша #донбасс #украина #совфед #миротворцы
    Читайте самые последние новости в нашей группе в ОК
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин: Россия и Китай будут искать новые направления для сотрудничества

        Путин: Россия и Китай будут искать новые направления для сотрудничества

        16:22   10 Ноября 2017
        457
        Продюсер Максим Забелин подтвердил смерть Михаила Задорнова

        Продюсер Максим Забелин подтвердил смерть Михаила Задорнова

        10:51   10 Ноября 2017
        7054
        ФАН публикует список жертв обрушения дома в Ижевске

        ФАН публикует список жертв обрушения дома в Ижевске

        9:32   10 Ноября 2017
        37288
        Конгресс США выпустил резолюцию к 85-летию так называемого «голодомора» на Украине

        Конгресс США выпустил резолюцию к 85-летию так называемого «голодомора» на Украине

        8:00   10 Ноября 2017
        2130