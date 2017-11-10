Мать и сестра Захарченко объяснили происхождение найденных у них миллионов

Москва, 10 ноября. Мать и сестра обвиняемого в коррупции бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко заявили, что найденные у них миллионы рублей были подкинуты, заявил прокурор Сергей Бочкарев в Никулинском суде Москвы.

В пятницу в Никулинском суде Москвы проходило рассмотрение иска Генпрокуратуры России об обращении в доход государства имущества и ценностей, которые принадлежали полковнику и его родственникам.

Бочкарев выступил с заявлением, что миллионы, обнаруженные у матери и сестры Захарченко, были подброшены. Однако прокурор не уточнил, в рамках какой процедуры они об этом заявили.

Адвокат полковника Александр Горбатенко заявил ,что считает «незаконными» требования Генпрокуратуры о «конфискации всего имущества», передает РИА Новости.

Напомним, у матери полковника были обнаружены 19,5 миллиона рублей, 600 тысяч евро и 20 тысяч долларов. А у сестры — 124 миллиона долларов, почти 1,5 миллиона евро и свыше 342 миллиона рублей.