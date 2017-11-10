Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Сирия: под Абу-Кемалем погиб один из командиров «Хашд аш-Шааби»
Общество
Мать и сестра Захарченко объяснили происхождение найденных у них миллионов
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Мать и сестра Захарченко объяснили происхождение найденных у них миллионов

    17:01  10 Ноября 2017
    196

    Мать и сестра Захарченко объяснили происхождение найденных у них миллионов

    Москва, 10 ноября. Мать и сестра обвиняемого в коррупции бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко заявили, что найденные у них миллионы рублей были подкинуты, заявил прокурор Сергей Бочкарев в Никулинском суде Москвы.

    В пятницу в Никулинском суде Москвы проходило рассмотрение иска Генпрокуратуры России об обращении в доход государства имущества и ценностей, которые принадлежали полковнику и его родственникам.

    Бочкарев выступил с заявлением, что миллионы, обнаруженные у матери и сестры Захарченко, были подброшены. Однако прокурор не уточнил, в рамках какой процедуры они об этом заявили.

    Адвокат полковника Александр Горбатенко заявил ,что считает «незаконными» требования Генпрокуратуры о «конфискации всего имущества», передает РИА Новости.

    Напомним, у матери полковника были обнаружены 19,5 миллиона рублей, 600 тысяч евро и 20 тысяч долларов. А у сестры —  124 миллиона долларов, почти 1,5 миллиона евро и свыше 342 миллиона рублей.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #суд #захарченко #москва #мать #миллионы #сестра
    Читайте самые последние новости в нашей группе в ОК
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин: Россия и Китай будут искать новые направления для сотрудничества

        Путин: Россия и Китай будут искать новые направления для сотрудничества

        16:22   10 Ноября 2017
        457
        Продюсер Максим Забелин подтвердил смерть Михаила Задорнова

        Продюсер Максим Забелин подтвердил смерть Михаила Задорнова

        10:51   10 Ноября 2017
        7054
        ФАН публикует список жертв обрушения дома в Ижевске

        ФАН публикует список жертв обрушения дома в Ижевске

        9:32   10 Ноября 2017
        37288
        Конгресс США выпустил резолюцию к 85-летию так называемого «голодомора» на Украине

        Конгресс США выпустил резолюцию к 85-летию так называемого «голодомора» на Украине

        8:00   10 Ноября 2017
        2130