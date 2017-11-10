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Политика
Путин и Трамп обменялись рукопожатиями на полях саммита АТЭС во Вьетнаме
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    Путин и Трамп обменялись рукопожатиями на полях саммита АТЭС во Вьетнаме

    16:53  10 Ноября 2017  /обновлено: 17:51  10 Ноября 2017
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    Путин и Трамп обменялись рукопожатием на полях саммита АТЭС во Вьетнаме

    Дананг, 10 ноября. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп поприветствовали друг друга на полях саммита АТЭС, обменявшись рукопожатием.

    Владимир Путин и Дональд Трамп обменялись рукопожатием на полях саммита АТЭС во Вьетнаме. Лидеры государств-участников саммита заняли места на официальной церемонии фотографирования. Американский президент подошел к стоявшему Путину.

    Они приветствовали друг друга, улыбаясь и пожимая руки. Затем все участники церемонии отправились на прием. Напомним, что ранее Владимир Путин провел переговоры с президентом Филиппин Родриго Дутерте, в ходе которых последний поблагодарил Россию за высокоточное оружие

    Автор: Ирина Селезнева
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    #путин #россия #сша #трамп
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