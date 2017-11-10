Путин и Трамп обменялись рукопожатиями на полях саммита АТЭС во Вьетнаме

Дананг, 10 ноября. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп поприветствовали друг друга на полях саммита АТЭС, обменявшись рукопожатием.

Владимир Путин и Дональд Трамп обменялись рукопожатием на полях саммита АТЭС во Вьетнаме. Лидеры государств-участников саммита заняли места на официальной церемонии фотографирования. Американский президент подошел к стоявшему Путину.

Они приветствовали друг друга, улыбаясь и пожимая руки. Затем все участники церемонии отправились на прием. Напомним, что ранее Владимир Путин провел переговоры с президентом Филиппин Родриго Дутерте, в ходе которых последний поблагодарил Россию за высокоточное оружие.