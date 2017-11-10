Учитель недоволен кассовыми сборами «Матильды» после скандала

Екатеринбург, 10 ноября. Режиссер фильма «Матильда» Алексей Учитель заявил, что недоволен кассовыми сборами картины.

«Я не очень доволен прокатом, хотя объективно цифры неплохие, — констатировал Учитель. — Все кричали о том, какую рекламу фильму сделала Поклонская (депутат Государственной думы, ярая противница фильма. — Прим. ФАН), но это произвело, скорее, обратный эффект».

Автор фильма предположил, что после разгоревшегося вокруг «Матильды» скандала некоторые зрители пошли на фильм и разочаровались, не обнаружив в нем «клубнички».

«Стали спрашивать, зачем же посмотрели картину», — рассказал Учитель.

Ранее режиссер после показа фильма «Матильда» в Екатеринбурге был вызван на дуэль местным жителем.