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Учитель недоволен кассовыми сборами «Матильды» после скандала
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    Учитель недоволен кассовыми сборами «Матильды» после скандала

    17:15  10 Ноября 2017
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    Учитель недоволен кассовыми сборами «Матильды» после скандала

    Екатеринбург, 10 ноября. Режиссер фильма «Матильда» Алексей Учитель заявил, что недоволен кассовыми сборами картины. 

    «Я не очень доволен прокатом, хотя объективно цифры неплохие, — констатировал Учитель. — Все кричали о том, какую рекламу фильму сделала Поклонская (депутат Государственной думы, ярая противница фильма. — Прим. ФАН), но это произвело, скорее, обратный эффект».

    Автор фильма предположил, что после разгоревшегося вокруг «Матильды» скандала некоторые зрители пошли на фильм и разочаровались, не обнаружив в нем «клубнички».

    «Стали спрашивать, зачем же посмотрели картину», — рассказал Учитель.

    Учитель недоволен кассовыми сборами «Матильды» после скандала

    Ранее режиссер после показа фильма «Матильда» в Екатеринбурге был вызван на дуэль местным жителем.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #матильда #режиссер #фильм #учитель #кассовый бор #бокс-офис
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