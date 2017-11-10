Ирак: один из главарей ИГИЛ уничтожен в провинции Салах-ад-Дин

Багдад, 10 ноября. Правительственные войска Ирака уничтожили еще одного главаря «Исламского государства»1.

Командование иракских сил безопасности сообщило, что в результате специальной операции, проведенной в провинции Салах-ад-Дин, был уничтожен один из главарей террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Ликвидированный боевик был известен под именем Абу Абдулла аль-Ансари.

Ранее сообщалось, что армия Ирака продолжает крупномасштабную операцию по освобождению западной провинции Анбар от «воинов Халифата». На данный момент уже зачищен город Аль-Каим и ряд регионов к северу от него. Подразделения шиитского ополчения «Хашд аш-Шааби» пересекли границу с Сирией и присоединились к САА при штурме Абу-Кемаля.

1 Организация запрещена на территории РФ.