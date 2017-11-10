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Весь мир
Сирия: под Абу-Кемалем погиб один из командиров «Хашд аш-Шааби»
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Ирак: один из главарей ИГИЛ уничтожен в провинции Салах-ад-Дин
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    Ирак: один из главарей ИГИЛ уничтожен в провинции Салах-ад-Дин

    16:57  10 Ноября 2017
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    Ирак: один из главарей ИГИЛ уничтожен в провинции Салах-ад-Дин

    Багдад, 10 ноября. Правительственные войска Ирака уничтожили еще одного главаря «Исламского государства»1.

    Командование иракских сил безопасности сообщило, что в результате специальной операции, проведенной в провинции Салах-ад-Дин, был уничтожен один из главарей террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Ликвидированный боевик был известен под именем Абу Абдулла аль-Ансари.

    Ранее сообщалось, что армия Ирака продолжает крупномасштабную операцию по освобождению западной провинции Анбар от «воинов Халифата». На данный момент уже зачищен город Аль-Каим и ряд регионов к северу от него. Подразделения шиитского ополчения «Хашд аш-Шааби» пересекли границу с Сирией и присоединились к САА при штурме Абу-Кемаля.

    Ирак: один из главарей ИГИЛ уничтожен в провинции Салах-ад-Дин

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #иг #игил #ирак #салах-ад-дин
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