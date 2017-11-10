В Совфеде рассказали, кого коснется российский закон о СМИ-иноагентах

Государственная дума РФ готовится принять меры в отношении СМИ, работающих на территории нашей страны в качестве иностранных агентов. Как отметил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, необходимость подобного шага продиктована систематическим преследованием российских телеканалов и новостных агентств в США.

«Наш закон об иностранных агентах не распространяется на СМИ. Закон США планируют распространить в отношении Russia Today и агентства «Спутник». В этой связи было бы правильно нашим профильным комитетам выработать зеркальные предложения, которые позволили бы, с нашей стороны, сделать шаги, защищающие граждан нашей страны, нашу страну от неприкрытого вмешательства, которое сегодня развернули американские СМИ на территории России», — цитирует слова Володина «Газета.ru».

Во временной комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации также считают данную меру необходимой.

«Нужно понимать, что речь идет не о зарубежных СМИ вообще, а о тех организациях, которые называют себя СМИ, но на деле занимаются государственной антироссийской пропагандой на нашей территории. Этот закон не коснется сотен журналистов и десятков СМИ. Речь идет о вполне определенных и известных нам СМИ. Мы знали, чем они занимаются и до этого, но активных действий в их направлении не предпринимали, полагая, что должны следовать принципу свободы прессы. Но раз американцы сочли для себя возможным принять меры в отношении наших СМИ, которые содержатся за государственный счет, то и мы вынуждены предпринять аналогичные меры», — заявил в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей глава комиссии, сенатор Андрей Климов.

Россия принимает меры в отношении СМИ-иноагентов в надежде, что они купируют дальнейшие нападки на представителей прессы на территории США. Тем не менее в реальности нельзя быть уверенным, остановит ли такой шаг американские власти. «О том, чем закончится эта история, надо спрашивать не у нас, а наших зарубежных партнеров. Мы лишь предлагаем США не идти по этому пути. Но они идут и тем вызывают ответную реакцию. Если они остановятся, то остановимся и мы. Россия очертила для США последствия, дальше все зависит от них. Нашим критикам я рекомендую обращаться в Вашингтон», — подчеркивает Климов.