Телеканалы изменили сетку вещания в связи со смертью Задорнова

Москва, 10 ноября. В связи со смертью писателя и юмориста Михаила Задорнова ведущие российские телеканалы изменят программу передач.

Так перестановку в сетке вещания уже анонсировал канал РЕН ТВ, лицом которого Задорнов являлся долгое время. В 20.00 по московскому времени на РЕН ТВ покажут документальный фильм «Памяти Михаила Задорнова», посвященный жизни и творчеству знаменитого артиста.

На канале «Россия 1» в 18.00 выйдет специальный выпуск программы «Прямой эфир», которую ведущий Андрей Малахов также целиком посвятит ушедшему из жизни юмористу.

Напомним, Михаил Задорнов скончался на семидесятом году жизни, в последние годы он боролся с онкологическим заболеванием.

Ранее стало известно, что в честь Задорнова в Москве хотят установить мемориальную доску. Об этом рассказали в комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям.