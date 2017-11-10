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Телеканалы изменили сетку вещания в связи со смертью Задорнова
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    Телеканалы изменили сетку вещания в связи со смертью Задорнова

    17:03  10 Ноября 2017
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    Телеканалы изменили сетку вещания в связи со смертью Задорнова

    Москва, 10 ноября. В связи со смертью писателя и юмориста Михаила Задорнова ведущие российские телеканалы изменят программу передач.

    Так перестановку в сетке вещания уже анонсировал канал РЕН ТВ, лицом которого Задорнов являлся долгое время. В 20.00 по московскому времени на РЕН ТВ покажут документальный фильм «Памяти Михаила Задорнова», посвященный жизни и творчеству знаменитого артиста.

    На канале «Россия 1» в 18.00 выйдет специальный выпуск программы «Прямой эфир», которую ведущий Андрей Малахов также целиком посвятит ушедшему из жизни юмористу.

    Напомним, Михаил Задорнов скончался на семидесятом году жизни, в последние годы он боролся с онкологическим заболеванием.   

    Ранее стало известно, что в честь Задорнова в Москве хотят установить мемориальную доску. Об этом рассказали в комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям.

    Автор: Федор Веснин
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    #задорнов #рен тв #россия-1 #программа вещания
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