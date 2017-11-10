Боксеры из ДНР: Мы уезжали в Петербург на соревнования во время обстрела. ФАН-ТВ

Международный турнир по боксу «Кубок губернатора Санкт-Петербурга» стартовал в спорткомплексе «Динамо» на Крестовском острове. Это одно из самых престижных и узнаваемых соревнований по олимпийскому боксу, ведь у участников есть возможность громко заявить о себе. Поиск будущих звезд мирового уровня — одна из задач турнира, многие именитые спортсмены начинали карьеру именно в Северной столице. В этот раз на ринге предстоит встретиться мастерам кожаной перчатки из 15 стран мира. Съемочная группа ФАН-ТВ побывала на месте событий.

Среди особых гостей и вместе с тем претендентов на победу можно выделить сборную Донецкой народной республики. С недавних пор в ДНР работает собственная федерация бокса, которую возглавляет заслуженный мастер спорта Советского Союза Александр Ткаченко. Ткаченко приехал в Петербург вместе с донецкими спортсменами и тренерами. Корреспонденты ФАН-ТВ пообщались с наставником боксеров ДНР.

«Ваши подопечные впервые приехали в Россию именно в качестве представителей ДНР?» — спросила у заслуженного мастера спорта журналист Евгения Исаева.

«Нет, мы в этом году уже дважды выезжали на турниры класса «А» в Хабаровск, выезжали в Чечню на турнир Кадырова (ежегодный турнир памяти первого главы Чеченской республики Ахмата Кадырова — прим. ФАН). Наши ребята вполне успешно выступили, стали призерами этих соревнований, поэтому, надеемся, что здесь, в Петербурге, они выступят еще лучше», — отметил Александр Ткаченко.

«Как сегодня обстоят дела с различными соревнованиями в Донецкой и Луганской народных республиках?» — спросила корреспондент ФАН.

«Хочу сказать, что сейчас у нас не самое лучшее время, — сказал Ткаченко. — Идут боевые действия, и это, конечно, влияет на подготовку ребят. И вообще выезды ребят за пределы ДНР — это сложно. Но мы стараемся находить возможность выезжать на территорию Российской Федерации, куда нас с удовольствием приглашают наши друзья. Эти предложения мы охотно принимаем, наши ребята приезжают и добиваются хороших результатов на этих турнирах. Надеемся, что так будет и дальше».

Александр Ткаченко также выразил надежду, что молодые спортсмены из ДНР станут достойными преемниками традиций донецкого бокса, заложенных еще во времена Советского Союза.

«За результативность в боксе Донецк можно заносить в книгу рекордов Гиннеса», — улыбаясь добавил заслуженный мастер спорта.

В числе наставников, приехавших в Петербург с командой, оказался и старший тренер мужской сборной ДНР по боксу Андрей Лазарев. Он рассказал корреспондентам ФАН, в каких условиях сегодня работают донецкие спортсмены.

«На момент поездки у нас было «горячо, — отметил Лазарев в разговоре с корреспондентом ФАН. — Мы выезжали в день обстрела, наш город в очередной раз обстреляла украинская сторона. И в таких условиях нам пришлось выезжать на эти престижные соревнования. Но, несмотря на сложности, ребята настроены достойно отстоять честь своего края, своей республики. Потому что наши друзья-товарищи защищают свой край, а мы — уже на спортивной арене стараемся, как можем, прославить свою республику».

Тренер рассказал о команде боксеров, приехавших из ДНР.

«Команда состоит из семи человек, — отметил Лазарев. — Отобрали лучших ребят, которые уже побывали на международных турнирах, имели достижения, выигрывали международные соревнования, становились призерами. Сейчас мы приехали из Грозного, там взяли три медали, были в Хабаровске, где насчитывалось 20 стран-участников. Нелегкое время, но стараемся выезжать. Нам помогает президент нашей федерации, а также руководство Донецкой народной республики и власти Макеевки. Огромное им спасибо за это. Стараемся, чтобы спорт жил, развивался. Будем надеяться на лучшее!»

Кроме того, съемочная группа ФАН-ТВ пообщалась с одним из самых титулованных членов сборной Донецкой народной республики. Мастер спорта ДНР, призер турнира имени Ахмата Кадырова, дважды финалист чемпионата Ростова, чемпион ДНР Герман Скобенко рассказал корреспондентам ФАН об отношении команды к турнирам в России.

По словам боксера, спортсмены из ДНР всегда с энтузиазмом относятся к любой возможности поехать в Россию на соревнования. Во-первых, это полезно для профессионального роста, во-вторых, по словам Скобенко, такой теплый прием и качественную организацию мало где встретишь, вплоть до бытовых мелочей — встреча, расселение, условия проживания и питание всегда на высоте.

«Из-за географического положения нашего города раньше мы больше ездили на турниры на Украину, — отметил Герман Скобенко. — Но из-за нынешней политической ситуации, от которой никому не лучше — ни Украине, ни Донецку — мы теперь чаще выезжаем в Россию. Турниры здесь классные, мы очень довольны! Соревнований не стало меньше, может быть, их теперь даже больше, чем раньше. Поэтому нас все устраивает, нам нравится. А бокс, как мне кажется, только вырос. У вас в России очень сильные спортсмены. А когда выходишь боксировать с местным именитым спортсменом — и сам растешь постоянно».

Несмотря на малочисленность донецкой делегации, группа поддержки сборной ДНР оказалась самой активной — болели, не жалея рук и голосов. Добавим, что в первый день соревнований на ринг попал только один представитель ДНР, выступления еще шестерых спортсменов, согласно жеребьевке, распределились на другие дни. Встречи единоборцев на ринге спорткомплекса «Динамо» продлятся до 12 ноября.