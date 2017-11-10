ИГ без боя сдало курдам SDF город Маркада на границе провинций Хасака и Дейр-эз-Зор

Дейр-эз-Зор, 10 ноября. Боевики «Исламского государства»1 заключили с проамериканскими курдами соглашение о сдаче города Маркада.

Ливанская газета «Аль-Акбар» сообщила со ссылкой на местные источники, что боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) без боя покинули свой крупнейший оплот в провинции Хасака, большая часть которой находится под контролем проамериканского альянса «Сирийские демократические силы». Маркада расположена в провинции Хасака, недалеко от административной границы с провинцией Дейр-эз-Зор.

Отмечается, что игиловцы заключили с курдами соглашение о беспрепятственном выходе из населенного пункта. Предполагается, что командование «Халифата» сделало этот шаг для усиления группировки в Дейр-эз-Зоре, где ИГИЛ потеряло практически все подконтрольные поселения, что невыгодно западным кураторам «Исламского государства».

1 Организация запрещена на территории РФ.