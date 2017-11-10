Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Сирия: под Абу-Кемалем погиб один из командиров «Хашд аш-Шааби»
Весь мир
ИГ без боя сдало курдам SDF город Маркада на границе провинций Хасака и Дейр-эз-Зор
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    ИГ без боя сдало курдам SDF город Маркада на границе провинций Хасака и Дейр-эз-Зор

    16:45  10 Ноября 2017  /обновлено: 17:42  10 Ноября 2017
    565

    ИГ без боя сдало курдам SDF город Меркада на границе провинций Хасака и Дейр-эз-Зор

    Дейр-эз-Зор, 10 ноября. Боевики «Исламского государства»1 заключили с проамериканскими курдами соглашение о сдаче города Маркада.

    Ливанская газета «Аль-Акбар» сообщила со ссылкой на местные источники, что боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) без боя покинули свой крупнейший оплот в провинции Хасака, большая часть которой находится под контролем проамериканского альянса «Сирийские демократические силы». Маркада расположена в провинции Хасака, недалеко от административной границы с провинцией Дейр-эз-Зор.

    Отмечается, что игиловцы заключили с курдами соглашение о беспрепятственном выходе из населенного пункта. Предполагается, что командование «Халифата» сделало этот шаг для усиления группировки в Дейр-эз-Зоре, где ИГИЛ потеряло практически все подконтрольные поселения, что невыгодно западным кураторам «Исламского государства».

    ИГ без боя сдало курдам SDF город Меркада на границе провинций Хасака и Дейр-эз-Зор

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сирия #иг #игил #курды #хасака
    Читайте самые последние новости в нашей группе в ОК
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин: Россия и Китай будут искать новые направления для сотрудничества

        Путин: Россия и Китай будут искать новые направления для сотрудничества

        16:22   10 Ноября 2017
        457
        Продюсер Максим Забелин подтвердил смерть Михаила Задорнова

        Продюсер Максим Забелин подтвердил смерть Михаила Задорнова

        10:51   10 Ноября 2017
        7054
        ФАН публикует список жертв обрушения дома в Ижевске

        ФАН публикует список жертв обрушения дома в Ижевске

        9:32   10 Ноября 2017
        37288
        Конгресс США выпустил резолюцию к 85-летию так называемого «голодомора» на Украине

        Конгресс США выпустил резолюцию к 85-летию так называемого «голодомора» на Украине

        8:00   10 Ноября 2017
        2130