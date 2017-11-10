Представитель Волочковой об извинениях Дзотова за «голые фото»: Он просто пиарится

Москва, 10 ноября. Хакеры выложили в Сеть интимные снимки Анастасии Волочковой, украв их с аккаунта «ВКонтакте» бизнесмена Чермена Дзотова, который некоторое время встречался с балериной.

Дзотов принес извинения Волочковой и даже опубликовал свою переписку с хакерами, которые требовали выплатить им 20 тыс. рублей, чтобы компромат не попал в Сеть. В конце переписки бизнесмен грозит злоумышленникам, что они пожалеют, если сделают это, на что получает ответ: «В вашей ситуации вы бессильны».

Пиар-менеджер Волочковой Наталья Ракицкая отметила, что ссоры между балериной ее бывшим кавалером не было. При этом она осудила действия Дзотова, назвав их пиаром.