Представитель Волочковой об извинениях Дзотова за «голые фото»: Он просто пиарится
Москва, 10 ноября. Хакеры выложили в Сеть интимные снимки Анастасии Волочковой, украв их с аккаунта «ВКонтакте» бизнесмена Чермена Дзотова, который некоторое время встречался с балериной.
Дзотов принес извинения Волочковой и даже опубликовал свою переписку с хакерами, которые требовали выплатить им 20 тыс. рублей, чтобы компромат не попал в Сеть. В конце переписки бизнесмен грозит злоумышленникам, что они пожалеют, если сделают это, на что получает ответ: «В вашей ситуации вы бессильны».
Пиар-менеджер Волочковой Наталья Ракицкая отметила, что ссоры между балериной ее бывшим кавалером не было. При этом она осудила действия Дзотова, назвав их пиаром.
«Он хочет пропиариться и стать известным. Он прикладывает переписку, а вы телефончик видели, с которого это писалось? Номер-то закрыт. Обычно, когда человека донимают и пишут гадости, человек хочет показать номер телефона, с которого это приходит», — рассказала Ракицкая «Ридусу».