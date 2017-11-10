Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
РФ и Финляндия создали прямую линию связи для предотвращения инцидентов на Балтике
Политика
Американская рулетка: Пушков объяснил позицию США по встрече Путина и Трампа
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Американская рулетка: Пушков объяснил позицию США по встрече Путина и Трампа

    22:00  10 Ноября 2017
    37

    Пушков назвал "американской рулеткой" позицию США по встрече Путина и Трампа

    Москва, 10 ноября. Российский парламентарий Алексей Пушков прокомментировал неопределенность по вопросу встречи президентов России и США на саммите АТЭС в Дананге, назвал подход Вашингтона «американской рулеткой». 

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил ранее, что согласование встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите во Вьетнаме продолжается. Сенатор Алексей Пушков считает, что подобный подход Вашингтона к переговорам показывает США с негативной стороны и подчеркивает неопределенность политического курса. Парламентарий назвал происходящее «американской рулеткой», а сами США — «мятущейся сверхдержавой». 

    «Встреча будет, встречи не будет, встреча состоится «на ногах». Американская рулетка. И от нее зависят судьбы мира! Мятущаяся сверхдержава», — написал Пушков в микроблоге Twitter. 

    Автор: Ирина Селезнева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #россия #сша #трамп #пушков
    Читайте самые последние новости в нашей группе в ОК
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин показал Трампу медвежью хватку: Кадыров оценил видео встречи глав РФ и США

        Путин показал Трампу медвежью хватку: Кадыров оценил видео встречи глав РФ и США

        20:36   10 Ноября 2017
        45
        Задержан сын хозяйки квартиры, с которой началось обрушение дома в Ижевске

        Задержан сын хозяйки квартиры, с которой началось обрушение дома в Ижевске

        17:52   10 Ноября 2017
        935
        Путин: Россия и Китай будут искать новые направления для сотрудничества

        Путин: Россия и Китай будут искать новые направления для сотрудничества

        16:22   10 Ноября 2017
        853
        Продюсер Максим Забелин подтвердил смерть Михаила Задорнова

        Продюсер Максим Забелин подтвердил смерть Михаила Задорнова

        10:51   10 Ноября 2017
        7779