Американская рулетка: Пушков объяснил позицию США по встрече Путина и Трампа

Москва, 10 ноября. Российский парламентарий Алексей Пушков прокомментировал неопределенность по вопросу встречи президентов России и США на саммите АТЭС в Дананге, назвал подход Вашингтона «американской рулеткой».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил ранее, что согласование встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите во Вьетнаме продолжается. Сенатор Алексей Пушков считает, что подобный подход Вашингтона к переговорам показывает США с негативной стороны и подчеркивает неопределенность политического курса. Парламентарий назвал происходящее «американской рулеткой», а сами США — «мятущейся сверхдержавой».

«Встреча будет, встречи не будет, встреча состоится «на ногах». Американская рулетка. И от нее зависят судьбы мира! Мятущаяся сверхдержава», — написал Пушков в микроблоге Twitter.