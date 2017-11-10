ВКС РФ готовят плацдарм для наступления САА на авиабазу Абу Аль-Дохур

Идлиб, 10 ноября. ВКС РФ уничтожают укрепления «Джебхат ан-Нусры» перед наступлением САА в провинции Идлиб.

Сирийские военные источники сообщили, что сирийская армия готовится к наступлению в восточной части провинции Идлиб. Сейчас одной из основных задач правительственных войск и их союзников является зачистка аэродрома Абу-эд-Духур от боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России).

Авиабаза была захвачена «Ан-Нусрой» в 2015 году после многомесячной осады и до сих пор контролируется террористами. Для облегчения боевой задачи сирийцев российские военные летчики подготавливают плацдарм для наступления. ВКС РФ наносят точечные удары по огневым точкам и укреплениям боевиков, а также уничтожают их маршруты снабжения.

1 Организация запрещена на территории РФ.