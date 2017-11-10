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ВКС РФ готовят плацдарм для наступления САА на авиабазу Абу Аль-Дохур
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    ВКС РФ готовят плацдарм для наступления САА на авиабазу Абу Аль-Дохур

    16:37  10 Ноября 2017  /обновлено: 17:20  10 Ноября 2017
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    ВКС РФ готовят плацдарм для наступления САА на авиабазу Абу Аль-Дохур

    Идлиб, 10 ноября. ВКС РФ уничтожают укрепления «Джебхат ан-Нусры» перед наступлением САА в провинции Идлиб.

    Сирийские военные источники сообщили, что сирийская армия готовится к наступлению в восточной части провинции Идлиб. Сейчас одной из основных задач правительственных войск и их союзников является зачистка аэродрома Абу-эд-Духур от боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России).

    Авиабаза была захвачена «Ан-Нусрой» в 2015 году после многомесячной осады и до сих пор контролируется террористами. Для облегчения боевой задачи сирийцев российские военные летчики подготавливают плацдарм для наступления. ВКС РФ наносят точечные удары по огневым точкам и укреплениям боевиков, а также уничтожают их маршруты снабжения.

    ВКС РФ готовят плацдарм для наступления САА на авиабазу Абу Аль-Дохур

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #вкс рф #саа #идлиб #джебхат ан-нусра
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