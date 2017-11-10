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Путин: Россия и Китай будут искать новые направления для сотрудничества
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    Путин: Россия и Китай будут искать новые направления для сотрудничества

    16:22  10 Ноября 2017
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    Путин: Россия и Китай будут искать новые направления для сотрудничества

    Дананг, 10 ноября. Сотрудничество с Китаем является приоритетом российской политики. Москва и Пекин будут искать новые направления для укрепления и расширения взаимодействия, а также продолжат работу над уже запущенными проектами, заявил президент РФ Владимир Путин.

    «Будем искать новые направления сотрудничества. Уверен, они будут найдены и реализован», — сообщил Владимир Путин председателю КНР Си Цзиньпину на встрече в рамках саммита АТЭС во Вьетнаме.

    Кроме того, Путин отметил, что существующие проекты уже дают положительные результаты. Так, по его словам, рост торгового оборота между Россией и Китаем составил 35%, пишет ТАСС.

    В рамках встречи с председателем КНР российский лидер также поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на посту генерального секретаря КПК по итогам съезда партии в октябре.

    В ответ Си Цзиньпин поблагодарил Владимира Путина и выразил готовность в дальнейшем развивать партнерские отношения с Россией, также обратив внимание на то, что ряд проектов в газовой отрасли и авиастроении уже были успешно реализованы.

    Напомним, саммит АТЭС проходит во вьетнамском Дананге 10 и 11 ноября. Президент России Владимир Путин прилетел во Вьетнам в пятницу и уже провел переговоры с филиппинским лидером Родриго Дутерте.

    Автор: Татьяна Барашкова
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    #путин #си цзиньпин #сотрудничество #атэс
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