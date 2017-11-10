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Экономика
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Общество
Украинцы ответили на угрозу Турчинова расстреливать за сотрудничество с РФ
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    Украинцы ответили на угрозу Турчинова расстреливать за сотрудничество с РФ

    16:53  10 Ноября 2017
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    Украинцы ответили на угрозу Турчинова расстреливать за сотрудничество с РФ

    Киев, 10 ноября. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что власти будут «арестовывать и расстреливать» украинцев за сотрудничество с Российской Федерацией в оборонной сфере. Об этом он заявил в ходе презентации нового беспилотника на летно-испытательной базе «Антонов» в Киевской области.

    Таким образом, Турчинов прокомментировал информацию о том, что некоторые предприятия военно-промышленного комплекса Украины до сих пор сотрудничают с Россией. По его словам, власти будут расстреливать всех, кто причастен к сотрудничеству с РФ оборонной сфере.

    «Если будет хоть один намек, что есть сотрудничество, которое усиливает обороноспособность Российской Федерации, извините, будем арестовывать и расстреливать. Других вариантов нет», — заявил Турчинов.

    Украинские пользователи соцсетей напомнили главе СНБО, что связи Украины с Россией остаются прочными, несмотря на осложнение отношений с 2014 года. При этом миллионы граждан Украины постоянно живут и работают в России, а Киев официально приобретает у Москвы топливо для ядерных реакторов украинских АЭС.

    «Пять миллионов украинцев уже домой не вернутся», — констатирует Сергей Жестков.

    Украинцы ответили на угрозу Турчинова расстреливать за сотрудничество с РФ

    «Один арестовывает и расстреливает, второй руки рубит — прямо святая инквизиция», — напомнил заявление украинского президента Вадим Вадимов.

    Украинцы ответили на угрозу Турчинова расстреливать за сотрудничество с РФ

    «А за какое конкретно?! Вчера купила таблетки российские, ждать ареста или расстрела?», — спрашивает Tanya Nikitina.

    Украинцы ответили на угрозу Турчинова расстреливать за сотрудничество с РФ

    «Начните с гастарбайтеров — они все сотрудничают и еще и работают на РФ», — советует Джавдет Маркин.

     Украинцы ответили на угрозу Турчинова расстреливать за сотрудничество с РФ

    «А как же в энергетической сфере? А за закупку ядерного топлива для АЭС не нужно расстреливать? Или это не стратегический вопрос», — спрашивает Александр Куликов.

    Украинцы ответили на угрозу Турчинова расстреливать за сотрудничество с РФ

    «Фашизм был, есть и будет фашизмом. Кто не с нами, тот против нас. Но беда Турчинова в том, что фашисты не когда не побеждали», — напомнил Alexandr Ewsukov.

    Украинцы ответили на угрозу Турчинова расстреливать за сотрудничество с РФ

    Стоит отметить, что в середине октября президент Украины Петр Порошенко заявил, что не позволит никому воровать в армии, а нарушителям он будет «отрубать руки».

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #россия #украина #турчинов #украинцы #аресты #ресстрелы
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