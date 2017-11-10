 Украинцы ответили на угрозу Турчинова расстреливать за сотрудничество с РФ

Киев, 10 ноября. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что власти будут «арестовывать и расстреливать» украинцев за сотрудничество с Российской Федерацией в оборонной сфере. Об этом он заявил в ходе презентации нового беспилотника на летно-испытательной базе «Антонов» в Киевской области.

Таким образом, Турчинов прокомментировал информацию о том, что некоторые предприятия военно-промышленного комплекса Украины до сих пор сотрудничают с Россией. По его словам, власти будут расстреливать всех, кто причастен к сотрудничеству с РФ оборонной сфере.

«Если будет хоть один намек, что есть сотрудничество, которое усиливает обороноспособность Российской Федерации, извините, будем арестовывать и расстреливать. Других вариантов нет», — заявил Турчинов.

Украинские пользователи соцсетей напомнили главе СНБО, что связи Украины с Россией остаются прочными, несмотря на осложнение отношений с 2014 года. При этом миллионы граждан Украины постоянно живут и работают в России, а Киев официально приобретает у Москвы топливо для ядерных реакторов украинских АЭС.

«Пять миллионов украинцев уже домой не вернутся», — констатирует Сергей Жестков.

«Один арестовывает и расстреливает, второй руки рубит — прямо святая инквизиция», — напомнил заявление украинского президента Вадим Вадимов.

«А за какое конкретно?! Вчера купила таблетки российские, ждать ареста или расстрела?», — спрашивает Tanya Nikitina.

«Начните с гастарбайтеров — они все сотрудничают и еще и работают на РФ», — советует Джавдет Маркин.

«А как же в энергетической сфере? А за закупку ядерного топлива для АЭС не нужно расстреливать? Или это не стратегический вопрос», — спрашивает Александр Куликов.

«Фашизм был, есть и будет фашизмом. Кто не с нами, тот против нас. Но беда Турчинова в том, что фашисты не когда не побеждали», — напомнил Alexandr Ewsukov.

Стоит отметить, что в середине октября президент Украины Петр Порошенко заявил, что не позволит никому воровать в армии, а нарушителям он будет «отрубать руки».