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Польский журналист заявил, что США еще как минимум 100 лет будут единственной сверхдержавой
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    Польский журналист заявил, что США еще как минимум 100 лет будут единственной сверхдержавой

    17:30  10 Ноября 2017
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    Польский политолог и журналист Якуб Корейба

    Американцам не важно, правду ли говорит российская сторона о якобы «вмешательстве» в президентские выборы в США, считает польский журналист, кандидат политических наук Якуб Корейба. По его мнению, большинство американцев считают Россию виноватой — это их правда. 

    В ходе ток-шоу «Время покажет» в прямом эфире Первого канала эксперты обсуждали инструменты, с помощью которых Запад пытается осуществлять давление на России, включая допинговый скандал и обвинения во «вмешательстве и кибератаках».

    Ведущие «Время покажет» подчеркнули, что ни в случае с допинговым скандалом, ни в случае с «кибератаками» не было представлено ни одного доказательства причастности или вины России. Однако работа по очернению страны ведется по всем направлениям. Поводом для обсуждения стали слова президента РФ Владимира Путина на встрече с рабочими Челябинского компрессорного завода. Президент считает, что обвинения российских спортсменов в употреблении допинга связаны с предстоящими президентскими выборами.

    «Вот что меня беспокоит: Олимпиада должна пройти в феврале. А президентские выборы у нас когда? В марте. Очень большие подозрения, что это все делается для того, чтобы создать необходимую для кого-то обстановку, вызвать недовольство любителей спорта и самих спортсменов тем, что якобы государство было причастно к тем нарушениям и за них оно отвечает. Поэтому есть большие подозрения, что наше мнимое «вмешательство» в их (США — Прим. ФАН) их выборы — это повод создать проблемы при выборах президента России», — заявил глава государства.

    "Олимпиада должна пройти в феврале. А президентские выборы у нас когда? В марте"

    Польский политолог и журналист Якуб Корейба уверен, что нет разницы, есть ли у США доказательства или их нет.

    «Мы живем в постмодернистском мире, где не важно, что является правдой. Тут нет объективной правды. Правда — это то, во что верит большинство. А большинство американцев верят в то, что Россия вмешивалась в их выборы. И большинство людей в мире верят в то, что Россия сегодня не конструктивный элемент мировой политики», — заявил он.

    На его высказывание резко отреагировал один из приглашенных на эфир спикеров. По его словам, «Запад сам разрушает мир, который построил».

    «Тот мир, который мы построили, — это единственное хорошее достижение ужасного ХХ века, — заявил Корейба. — Может, вы и говорите правду, но это никого не волнует. Я понимаю ваше (обобщение в адрес ведущих и россиян — Прим. ФАН) возмущение, я понимаю то ужасное чувство несправедливости, которое вы сейчас испытываете. Но мир таков, что США как минимум еще 100 лет будут единственной сверхдержавой. Если вы хотите их победить, то, к сожалению, это очень нереалистичная стратегия».

    Ведущий Анатолий Кузичев ответил Якубу Корейбе, напомнив, что Россия никого не хочет побеждать, а ее граждане всего лишь хотят жить.

    Автор: Алиса Яковлева
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    #путин #россия #сша #допинг #президентские выборы #олимпиада #кузичев #время покажет #корейба
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