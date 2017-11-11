Сирия итоги недели 5–11 ноября: вмешательство Израиля в Эль-Кунейтре, штурм Абу-Кемаля

Наступление боевиков в районе Голан Боевики «Сирийской свободной армии» и «Джебхат ан-Нусры»1 начали крупное наступление в сирийской провинции Эль-Кунейтра. Как сообщил агентство Al-Masdar News, террористы атаковали правительственные силы и отряды «Хезболлы», дислоцированные в городе Хадер. После взрыва начиненного взрывчаткой автомобиля боевики попытались захватить город с двух направлений – со стороны района Аль-Хашаб, а также из анклава Бейт-Джинн. Несмотря на тяжелые бои, сирийская армия смогла отбить наступление исламистов. Военные эксперты связывают деятельность боевиков в Эль-Кунейтре с негласной поддержкой со стороны Израиля. Под ударом в провинции Эль-Кунейтра оказалось мирное население Хадера, большую часть которой составляют друзы – этноконфессиональная группа, разделенная на Голанах после аннексии региона Израилем. По информации телеканала RT, командование ВС Израиля заявило о готовности вооруженных сил страны войти на территорию Сирии под предлогом защиты друзов. Однако на деле Израиль планирует, используя провокации боевиков, взять Хадер под свой контроль, тем самым расширив захваченную в 1967 году территорию Голанских высот.

САА устанавливает контроль над Абу-Кемалем Сирийская арабская армия при поддержке ВКС России, ополчения Сил национальной обороны, отрядов ливанского движения «Хезболла» и афганских шиитов из бригады «Лива Фатимиюн» продолжает наступление на Абу-Кемаль - последнюю цитадель террористов «Исламского государства»1 в Сирии. По данным военных источников Al-Masdar News, сирийские войска планомерно продвигаются от насосной станции «Т-2». Благодаря массированной огневой поддержке ВКС России и ударам крылатыми ракетами подводного базирования «Калибр», сирийской армии удалось достичь границы с Ираком и занять позиции в 30 километрах от ключевого города. 9 ноября поступила информация о взятии Абу-Кемаля правительственными силами при поддержке ВКС РФ. Ряд неправительственных источников также заявляют о начале разминирования города и контроле союзников над аэродромом, захваченным ИГИЛ1 в 2014 году у боевиков «оппозиции».

Российские журналисты и саперы пострадали от взрыва в Дейр эз-Зоре Тем временем, в освобожденных районах Дейр-эз-Зора в ходе операции по зачистке пострадали российские саперы и журналисты. Как сообщили в Минобороны России, 6 ноября во время работы представителей российских СМИ в одном из жилых кварталов города произошел подрыв управляемого фугаса террористов ИГИЛ. В результате взрыва пострадали пятеро саперов и четверо журналистов: Илья Ушенин и Тимур Воронов с телеканала НТВ, а также Константин Худолеев и Дмитрий Стародубский с телеканала «Звезда». Все раненые были оперативно доставлены в госпиталь на авиабазе «Хмеймим», их жизни сейчас ничто не угрожает.

Террористы «Джебхат ан-Нусры» отступают в Хаме Сирийская арабская армия под прикрытием ВКС России продолжала продвигаться на востоке провинции Хама, зачищая от радикальных исламистов «Тахрир аш-Шам» населенные пункты региона. Военный источники в Twitter сообщали, что правительственные силы выбили боевиков «Джебхат ан-Нусры» из нескольких поселений вокруг главного форпоста исламистов в Рахаджане. Местные источники отмечают, что боевые вылеты российской авиации нанесли значительный урон террористам, и сейчас планируется массированная атака на позиции «Ан-Нусры» вблизи Рахаджана.

Протесты мирных жителей в Алеппо против СДС Мирные жители протестуют против произвола курдско-арабской коалиции «Демократические силы Сирии» в провинции Алеппо. Как сообщают источники в Facebook, в городе Манбидж командование курдских отрядов при содействии глав местных кланов ввели обязательную воинскую повинность и начали насильно забирать на фронт всех мужчин призывного возраста. Кроме того, как заявил официальный представитель Турции в ООН Феридун Синирлиоглу, курдские спецслужбы вербуют подростков 14-15-ти лет, которых используют в качестве смертников. В ответ на произвол курдов, в Манбидже и нескольких окрестных поселениях начались массовые демонстрации местных жителей, закончившиеся арестами наиболее влиятельных активистов.

1 Организация запрещена на территории РФ.