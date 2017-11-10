Госдума поддержала запрет «сухого алкоголя» в России

Москва, 10 ноября. Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о запрете на производство и продажу в РФ порошкового алкоголя.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту закона, порошкообразная спиртосодержащая продукция является потенциально опасной для здоровья человека. Под дней понимается непищевая и пищевая продукция в виде сухого вещества, предназначенная для получения продукции в жидком виде и содержащая в своем составе этиловый спирт.

В США этот вид продукции разрешен для реализации только в отдельных штатах, при этом порошковый алкоголь не имеет разрешения для реализации в Евросоюзе.

Указанный законопроект вводит запрет на производство и оборот «сухого алкоголя», что является обоснованным до проведения официальных независимых исследований данного вещества.

Напомним, ранее депутаты Госдумы предложили вернуть продуктовые рынки на улицы российских городов.