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Госдума поддержала запрет «сухого алкоголя» в России
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    Госдума поддержала запрет «сухого алкоголя» в России

    16:30  10 Ноября 2017
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    Госдума поддержала запрет «сухого алкоголя» в России

    Москва, 10 ноября. Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о запрете на производство и продажу в РФ порошкового алкоголя. 

    Как отмечается в пояснительной записке к проекту закона, порошкообразная спиртосодержащая продукция является потенциально опасной для здоровья человека. Под дней понимается непищевая и пищевая продукция в виде сухого вещества, предназначенная для получения продукции в жидком виде и содержащая в своем составе этиловый спирт.

    В США этот вид продукции разрешен для реализации только в отдельных штатах, при этом порошковый алкоголь не имеет разрешения для реализации в Евросоюзе.

    Указанный законопроект вводит запрет на производство и оборот «сухого алкоголя», что является обоснованным до проведения официальных независимых исследований данного вещества.

    Напомним, ранее депутаты Госдумы предложили вернуть продуктовые рынки на улицы российских городов.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #госдума #порошковый алкоголь
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