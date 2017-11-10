В России ответили на обвинения Франции в радиационном заражении ЕС

Москва, 10 ноября. Российский эксперт по ядерной безопасности, директор компании «РЭСцентр» Михаил Рылов назвал «чушью собачьей» заявления французских ученых об аварии с утечкой радиации на ядерном объекте в России или Казахстане.

Выброс, действительно, произошел, только он был не радиоактивным, а информационным, подчеркнул он в комментарии «Ридусу».

Напомним, тревогу начали бить сотрудники французского института радиационной безопасности IRSN, заявив о неком радиоактивном облаке, которое накрыло Европу. Оно якобы пришло либо с территории России, либо из Казахстана.

В IRSN также заявили, что речь идет об утечке ядерного топлива (изотоп рутений-106). После чего обрушились на Россию с обвинениями в халатности. Как уточняет Reuters, в институте определили, что источник радиации по изучению ветров, которые принесли ее в Европу, расположен в междуречье Волги и Урала.

Рылов пояснил, что этот изотоп используют как радиоактивную метку в различных экспериментах, технологических и медицинских.

«Когда я услышал эту новость, я немедленно связался с нашим радиоинститутом, и мне сказали, что рутений в значимых количествах нигде не используется, ни в России, ни в Казахстане, ни на Украине», — подчеркнул он.

По словам эксперта, выброс значимого количества изотопа может произойти только в результате очень масштабной аварии.

«Только тогда бы вместе с рутением произошел бы выброс еще других изотопов, и в гораздо больших количествах. Как же французским экспертам удалось заметить один рутений?» — удивился Рылов.

Таким образом, эти заявления французского института, по мнению эксперта, являются «чушью собачьей, которую вбросили и раскручивают».

Отметим, что в Германии источник радиации обнаружили на территории России, но председатель Межведомственного научного совета по радиохимии при Президиуме РАН и ГК «Росатом» Борис Мясоедов эти обвинения отверг.

В Казахстане возможность утечки на объекте с ядерной инфраструктурой также исключают.

