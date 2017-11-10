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Россия
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Экономика
Трампу в Китае вручили «пустышку»: проект вытеснения российского газа потерпел фиаско
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    Трампу в Китае вручили «пустышку»: проект вытеснения российского газа потерпел фиаско

    21:19  10 Ноября 2017
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    Трамп не смог отвадить Китай от российского газа — эксперт

    Пекин, 10 ноября. Проект президента США Дональда Трампа по вытеснению российского газа из Китая закончился неудачей. В этом уверен автор блога Crimson Alter Иван Данилов, который проанализировал результаты поездки Трампа в Китай.

    Речь идет о заключенном Трампом контракте, который позволяет китайским инвесторам вкладывать деньги в добычу природного газа на Аляске, а потом экспортировать его в Китай в виде СПГ. Данный проект многие СМИ назвали альтернативой для российского газопровода «Сила Сибири» и попыткой Трампа компенсировать проигранную конкуренцию российскому газу на европейском рынке.

    Трамп не смог отвадить Китай от российского газа — эксперт

    Однако при ближайшем рассмотрении выясняется, что заключенный Трампом контракт не фиксирует ничьих обязательств. Китайская сторона лишь «заинтересована в возможности» покупки СПГ из Аляски, при этом решение по инвестициям Пекин примет лишь в конце 2019 года.

    «По сути получается, что Си (Си Цзиньпин, лидер КНР — прим. ФАН) вручил Трампу «пустышку» в блестящей медийной обертке», — отметил Данилов.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #россия #трамп #китай #газ #сила сибири
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