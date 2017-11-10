Трампу в Китае вручили «пустышку»: проект вытеснения российского газа потерпел фиаско

Пекин, 10 ноября. Проект президента США Дональда Трампа по вытеснению российского газа из Китая закончился неудачей. В этом уверен автор блога Crimson Alter Иван Данилов, который проанализировал результаты поездки Трампа в Китай.

Речь идет о заключенном Трампом контракте, который позволяет китайским инвесторам вкладывать деньги в добычу природного газа на Аляске, а потом экспортировать его в Китай в виде СПГ. Данный проект многие СМИ назвали альтернативой для российского газопровода «Сила Сибири» и попыткой Трампа компенсировать проигранную конкуренцию российскому газу на европейском рынке.

Однако при ближайшем рассмотрении выясняется, что заключенный Трампом контракт не фиксирует ничьих обязательств. Китайская сторона лишь «заинтересована в возможности» покупки СПГ из Аляски, при этом решение по инвестициям Пекин примет лишь в конце 2019 года.