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Украинец вспомнил о дырявых носках Порошенко в перепалке с поляком на российском ТВ
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    Украинец вспомнил о дырявых носках Порошенко в перепалке с поляком на российском ТВ

    17:41  10 Ноября 2017
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    Украинский политолог обидел поляка Мацейчука, посмеявшись над Волынской резней

    Москва, 10 ноября. Украинский политолог Вячеслав Ковтун устроил перепалку с польским журналистом Томашем Мацейчуком в эфире российского телевидения. Говоря о жертвах Волынской резни, украинец вспомнил о дырявых носках Петра Порошенко, в которых украинский президент возлагал цветы к памятнику жертв Волынской резни в Варшаве.

    В эфире ток-шоу «Место встречи» на телеканале НТВ Мацейчук пытался выяснить у Ковтуна, почему Киев отказывает Варшаве в эксгумации тел жертв Волынской резни и запрещает полякам искать их.

    В ответ политолог заявил, что Украина уже искупила вину, и напомнил об инциденте, когда президент страны Петр Порошенко в дырявых носках стоял на коленях у памятника жертв Волынской резни в Варшаве во время возложения цветов. Ковтун также намекнул, что в ухудшении отношений между Польшей и Украиной виновата Россия.

    Мацейчук подчеркнул, что хочет, чтобы Украина разрешила полякам найти жертв Волынской резни и похоронить их по-христиански, однако украинский политолог лишь отшутился, заявив, что спустя 75 лет их «кости истлели».

    «Вячеслав, это смешно?» — с обидой ответил Мацейчук.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #польша #украина #волынская резня
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