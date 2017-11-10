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«Довели до разрухи»: Азаров показал видео, на котором украинцы толкают поезд
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    «Довели до разрухи»: Азаров показал видео, на котором украинцы толкают поезд

    16:27  10 Ноября 2017
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    «Довели до разрухи»: Азаров показал видео, на котором украинцы толкают поезд

    Киев, 10 ноября. Бывший премьер Украины Николай Азаров показал видео, на котором группа людей толкает поезд. Ответственность за плачевное состояние «Укрзализныци» (украинской железной дороги) он возложил на украинского президента Петра Порошенко и премьера Владимира Гройсмана. 

    Украинский политик Николай Азаров, занимавший пост главы праивтельства с 2010 по 2014 годы, неоднократно заявлял об кризисе в стране, отмечая непродуманную политику действующей власти. Азаров в очередной раз обратил внимание на то, что тяжелая экономическая ситуация не могла не отразиться на государственном предприятии «Укрзализныця». Об этом политик написал на странице в сервисе микроблогов Twitter. 

    «Рекомендую посмотреть это видео. Вот до какой разрухи довели «Укрзализныцю» Порошенко, Гройсман и заезжие рокеры»,  — отметил он. 

    На ролике можно увидеть, как группа людей толкают железнодорожный состав. 

    Автор: Ирина Селезнева
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    #украина #порошенко #азаров
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