Турция возобновила экспорт томатов в Россию

Анкара, 10 ноября. Турецкая компания Agrobay, работающая в сфере агропромышленности, начала регулярные поставки томатов в Россию. До мая 2018 года из Турции привезут пять тысяч тонн овощей.

«Первая партия была нами отправлена вчера, каждый грузовик везет 20 тонн в Москву и Санкт-Петербург, и отныне эти поставки будут постоянными», — цитирует РИА Новости директора по экспорту компании Иззета Экиза.

Отметим, партии овощей, которые прибудут в Москву и Петербург, станут первым экспортом томатов Турцией после отмены Россией ограничения на их ввоз.

Представитель компании Agrobay отметил, что компании интересна именно работа на российском рынке. Agrobay работает со многими европейскими странами, подчеркнул Экиз, однако именно Россия всегда была для Agrobay самой «близкой и в торговле, и в дружбе».

Напомним, с 1 ноября 2017 года Россельхознадзор разрешил ввоз в Россию томатов трем компаниям из Турции. Кроме Agrobay, это также Ozaltin и SURAL.