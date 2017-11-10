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Дейр-эз-Зор: «Аль-Шайтат» набирает новых бойцов для борьбы с ИГИЛ
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    Дейр-эз-Зор: «Аль-Шайтат» набирает новых бойцов для борьбы с ИГИЛ

    16:26  10 Ноября 2017
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    Дейр-эз-Зор: «Аль-Шайтат» набирает новых бойцов для борьбы с ИГИЛ

    Дейр-эз-Зор, 10 ноября. Бедуинские племена набирают новые подразделения для противодействия «Исламскому государству»1

    Лидеры бедуинского племени шайтат объявили о наборе новых бойцов для борьбы с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России) в провинции Дейр-эз-Зор. Отмечается, что подразделение суннитское «Аль-Шайтат» уже несколько лет сражается с террористами на стороне Сирийской арабской армии. Наиболее тесно они сотрудничают с Республиканской гвардией, сообщает агентство «Аль-Масдар».

    Отмечается, что в августе 2014 года племя шайтат было подвергнуто геноциду со стороны боевиков «Халифата» на юге провинции Дейр-эз-Зор. За три дня игиловцы расстреляли, распяли и обезглавили около 700 членов племени. После этого отряд «Аль-Шайтат» непримиримо борется с террористами.

    Дейр-эз-Зор: «Аль-Шайтат» набирает новых бойцов для борьбы с ИГИЛ

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #иг #игил #дейр-эз-зор #аль-шайтат
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