Порошенко заставит украинцев говорить на родном языке

Киев, 10 ноября. Президент Украины Петр Порошенко поддержал закон «Об образовании», вызвавший осуждение ряда европейских стран, в частности, Венгрии и Румынии, где документ назвали нарушающим права национальных меньшинств.

«Мы защищаем нацменьшинства, но на украинском языке будет говорить каждый украинец», — заявил он в пятницу.

Скандальный закон «Об образовании» Порошенко назвал амбициозной реформой, которая, по его мнению, возвращает украинцам украинскую речь, сообщает ТАСС.

«Есть важная вещь — мы возвращаем украинскую речь украинцам», — подчеркнул он.

Напомним, широкий резонанс принятый в конце сентября закон получил и внутри Украины. Так фракция «Оппозиционный блок» заявляла, что около 100 тысяч граждан Украины выступают за отмену закона «Об образовании». В свою очередь украинские журналисты провели рейд «в поисках украинского языка» в кафе Харькова и обнаружили, что в большинстве заведений города нет даже меню на украинской мове.