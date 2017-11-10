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Украина
Порошенко заставит украинцев говорить на родном языке
Украина
Порошенко заставит украинцев говорить на родном языке
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    Порошенко заставит украинцев говорить на родном языке

    15:58  10 Ноября 2017
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    Порошенко заставит украинцев говорить на родном языке

    Киев, 10 ноября. Президент Украины Петр Порошенко поддержал закон «Об образовании», вызвавший осуждение ряда европейских стран, в частности, Венгрии и Румынии, где документ назвали нарушающим права национальных меньшинств.

    «Мы защищаем нацменьшинства, но на украинском языке будет говорить каждый украинец», — заявил он в пятницу.

    Скандальный закон «Об образовании» Порошенко назвал амбициозной реформой, которая, по его мнению, возвращает украинцам украинскую речь, сообщает ТАСС.

    «Есть важная вещь — мы возвращаем украинскую речь украинцам», — подчеркнул он.

    Напомним, широкий резонанс принятый в конце сентября закон получил и внутри Украины. Так фракция «Оппозиционный блок» заявляла, что около 100 тысяч граждан Украины выступают за отмену закона «Об образовании». В свою очередь украинские журналисты провели рейд «в поисках украинского языка» в кафе Харькова и обнаружили, что в большинстве заведений города нет даже меню на украинской мове.

    Автор: Алексей Громов
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    #порошенко #украинский язык #закон об образовании
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