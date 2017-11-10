СМИ сообщили о возможном месте похорон Задорнова

Москва, 10 ноября. Писатель и юморист Михаил Задорнов, скончавшийся в возрасте 69 лет, может быть похоронен в Латвии, сообщил источник, близкий к семье сатирика.

«Пока точно не известно, но, скорее всего, он будет похоронен в Латвии, рядом с отцом», — отметил он в интервью РИА Новости.

О смерти Задорнова стало известно утром 10 ноября. Юморист долгое время боролся с серьезным онкологическим заболеванием, но в какой-то момент болезнь взяла над ним верх.

Свои соболезнования близким сатирика уже выразили президент России Владимир Путин, депутат Госдумы Виталий Милонов, а также народный артист России и политик Иосиф Кобзон.

Председатель Комиссии Совета Федерации Алексей Пушков назвал Задорнова человеком большой жизненной силы.